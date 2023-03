Tyske medier: – Tyskland har identifisert båt brukt i Nord Stream-sabotasje

Både ARD og Zeit viderebrakte opplysningene tirsdag, men uten å oppgi noen kilder for opplysningene.

Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius advarer onsdag mot å trekke forhastede konklusjoner om hvem som sto bak sprengingen av de to rørledningene i september i fjor.

Ifølge de to mediene har en gruppe på fem menn og en kvinne leid en yacht fra et ukrainskeid selskap i Polen. De seks personene skal ha brukt falske pass, og deres nasjonalitet er ukjent.

Yachten ble seilt fra den tyske byen Rostock 6. september, skriver ARD og Zeit.

Tirsdag meldte New York Times at amerikanske etterretningskilder mener det er en mulighet for at en proukrainsk gruppe uten tilknytning til ukrainske myndigheter sto bak sprengingen.

Rørledningene ble bygd for å frakte russisk gass til Tyskland, men var ikke operative da de ble sprengt i september i fjor.

Ukraina har tidligere beskyldt Russland for å stå bak sprengingen, som skjedde i svensk og dansk farvann.

Russland har avvist all innblanding og anklaget vestlige land for å stå bak, noe som fikk USAs president Joe Biden til å anklage Russlands president Vladimir Putin for å spre løgner om sabotasjen.