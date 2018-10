Tyske bilprodusenter måtte kjøpe tilbake biler fra USA for milliarder av euro. I Tyskland slipper de

Selv om tiltakspakken inneholder friske midler og konkrete regelendringer, lar statsminister Angela Merkels regjering det være opp til bilprodusenter og bileierne å oppgradere eller bytte ut eldre utslippstunge dieselbiler.

Målet med planen som nå ligger på bordet, er å redusere mengden skadelige nitrogenoksider (NOx) i lufta i Tysklands mest forurensede byer ned mot 50 milligram per kubikkmeter.

Transportminister Andreas Scheuer sier regjeringen har forsøkt å unngå store inngrep i hverdagen til folk flest.

– Avtalen handler om å unngå kjøreforbud, hindre begrensninger i folks mobilitet, sørge for at det ikke påløper ekstrakostnader for folk som kjører dieselbiler, og pålegge bilindustrien ansvarlighet, sier han.

Valgfritt

I de mest forurensede byene vil staten finansiere 80 prosent av det det koster å oppgradere gamle offentlige og kommersielle kjøretøy med teknologi som gjør at de slipper ut mindre skadelige stoffer.

Det blir imidlertid opp til hver enkelt bileier å frivillig velge om de vil oppgradere, bytte inn, eller beholde sin gamle dieselbil.

De tyske bilgigantene BMW, Daimler og Volkswagen tilbyr mellom 4.000 og 8.000 euro til bileiere som vil oppgradere til en av deres nyeste modeller. Men mens Daimler og Volkswagen har gått med på å bytte ut eksossystemet på gamle modeller, har BMW fullstendig nektet å gjøre dette.

– Tjener på utslippsjuks

Professor Ferdinand Dudenhöffer ved Senter for automobilforskning i Duisburg, er ikke nevneverdig imponert.

– Effekten av disse rabattene vil være forsvinnende. Tidligere forsøk på slike tiltak har fislet ut, sier han.

Greenpeace fordømmer tiltaksplanen, som ble til etter knallharde forhandlinger og kompromisser mellom Merkels CDU/CSU-allianse og deres koalisjonspartnere SPD.

– Uten obligatorisk oppgradering kommer bilprodusentene til å fortsette å prøve å omdanne utslippsjukset sitt til en salgsbonanza for nye biler, skriver miljøorganisasjonen i en uttalelse.

Slipper billig unna

Det har nå gått tre år siden Volkswagen innrømmet å ha installert juksemekanismer i 11 millioner biler over hele verden, slik at de uten folks viten slapp ut mer NOx enn opplyst og tillatt.

Siden den gang har også BMW og Daimler vært under etterforskning, og blitt tvunget til å tilbakekalle et stort antall biler.

Bilindustrien har imidlertid så langt sluppet billig unna i Tyskland, og har kun måttet oppgradere ECU-systemene i mange av de aktuelle bilene. Forbrukergrupper og miljøforkjempere i Tyskland påpeker at mye av Volkswagens regning på 27 milliarder euro etter skandalen, har gått til tilbakekjøp av biler i USA.

– Bilindustrien snurrer regjeringen rundt lillefingeren, sier Klaus Müller, leder for forbrukerorganisasjonen VZBV.

– Å tvinge bilprodusenter til å betale for oppgradering, og å kjøpe tilbake biler, virker i USA. Hvorfor kan det ikke skje i Tyskland? spør han.

800.000 arbeidsplasser

Tyske politikere står imidlertid overfor motstridende interesser. På den ene siden ber aktivister dem bruke kjøreforbud for å hindre at tusenvis dør for tidlig på grunn av NOx-forurensning. EU kan også saksøke Tyskland på grunn av luftforurensningen i landet.

På den andre siden frykter dieselsjåfører at kjøreforbud, som allerede har trådt i kraft i Hamburg og ser ut til å være på vei i Stuttgart og Frankfurt, vil føre til at bilene deres blir mindre verdt.

Og sjefene i bilindustrien sier de ikke har råd til å betale for dyr oppgradering av millioner av biler når de står overfor økende konkurranse fra USA og Kina.

Med bilsektorens 800.000 arbeidsplasser i tankene, deler mange i Merkels konservative CDU/CSU-allianse bilprodusentenes preferanse for å selge millioner av nye biler, framfor å oppgradere forurensende gamle modeller.