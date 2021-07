De fire bilprodusentene har unngått å konkurrere om teknologi for å hindre utslipp fra bensin- og dieselbiler, ifølge EU-kommisjonen.

Volkswagen må betale over fem milliarder kroner, mens BMW får en bot på nesten fire milliarder.

Daimler var også med på samarbeidet, men de ble ikke bøtelagt siden det var de som avdekket forholdene for EU.

Alle produsentene har vedgått at samarbeidet fant sted. Bøtene knyttes til atferd mellom 2009 og 2014 og handler om utvikling av såkalt AdBlue-teknologi.

Holdt tilbake teknologisk utvikling

Margrethe Vestager i EUs konkurransetilsyn sier at selv om selskapene hadde teknologien til å kutte skadelige utslipp ut over de lovpålagte rammene, så unngikk de å konkurrere, noe som gjorde at forbrukerne ikke kunne velge å kjøpe mindre forurensende biler.

– Dagens avgjørelse handler om hvordan legitimt teknologisk samarbeid har gått galt, sier Vestager i en uttalelse.

Det er første gang EU-kommisjonen har ilagt selskaper bøter for å holde tilbake teknologisk utvikling.

– Fabrikker konkurrerer med hverandre også når det gjelder å redusere karbonutslipp fra bilene, sier Vestager.

Unngikk bevisst å konkurrere

Vestager viser til at produsentene bevisst unngikk å konkurrere om være renere enn det som kreves i henhold til EUs utslippsstandarder.

– De gjorde det til tross for at relevant teknologi var tilgjengelig. Det gjorde praksisen ulovlig, sier hun.

Dagens bøter har ikke noe å gjøre med utslippsskandalene som rammet flere bilprodusenter i 2015, selv begge knyttes til miljøutslipp.