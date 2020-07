Tysk bilindustri takler ikke programmering

Samtidig som bilene blir mer og mer komplekse skal de også være enkle og intuitive å betjene, de skal være multifunksjonelle.

– Det går mot en kamp mellom to verdener. På den ene siden bilindustrien, på den andre siden aktører innen stordata som Google, Apple og Alibaba, sier Stefan Bratzel, gründer av og direktør for selskapet Center of Automotive Management, til VDI Nachrichten.

Han kan ha et godt poeng. Mandag meldte tu.no at Volkswagens leder for programvaredivisjonen «Car. Software. Org» (CSO), Christian Senger, må ta sin hatt og gå etter kun 14 dager i jobben.

Det var ikke den eneste bomben som falt i tysk bilindustri i forrige uke.

Brått og uventet kom også meldingen om at Daimler og BMW avvikler sitt samarbeide om felles utvikling av nytt system for automatisk og autonom kjøring.

Nvidia og Intel

Få dager etter at bruddet var gjort kjent meldte Daimler at selskapet har gått inn i et samarbeid med det amerikanske dataselskapet Nvidia.

Selskapet som er mest kjent for sine grafikkort skal produsere datamaskiner for Daimler. Fra 2024 skal samtlige nye biler fra Mercedes ha Nvidia datamaskiner om bord.

BMW har valgt en liknende strategi, men i stedet for Nvidia har de valgt å samarbeide med konkurrenten Mobileye, et datterselskap av Intel.

Bak dette skjuler det seg en erkjennelse om at fremtidens bil vil blir helt grunnleggende annerledes enn dagens bilpark. Stål, aluminium, drivverk og nær sagt alt bilindustrien behersker, spiller en mindre og mindre rolle for videre utvikling, skriver VDI Nachrichten.

En moderne bil i øvre prissjikt har allerede mer enn 100 PLS-er, små datamaskiner først utviklet av General Motors for å erstatte en uoversiktlig mengde releer som styrte produksjonslinjene. Disse PLS-ene styres av rundt 200 millioner programmeringslinjer, og antallet øker.

– For å holde oss konkurransedyktige må vi beherske programvare, uttalte nylig konsernsjefen i Daimler, Ola Källenius til Handelsblatt.

Den kompetansen mangler tysk bilindustri i dag. Stefan Bratzel sier til VDI Nachrichten at Tesla ligger minst tre år foran alle andre.

Forskjellige veier til målet

De tyske bilkonsernene har valgt forskjellige veier. Mens Daimler og BMW går inn i samarbeid med etablerte selskaper med høy datakompetanse har Volkswagen valgt å kopiere Tesla, og bygge engen datakompetanse. Per i dag har VW åpnet programvarelaboratorier syv steder verden rundt. Det første åpnet i Berlin i 2016. Konsernsjefen, Herbert Diess, har uttalt at «Vi skal endre Volkswagen fra å være et bilkonsern til å bli et teknologikonsern – det er en gigantisk utfordring.»

Diess har gjort det klart at programvareutvikling er så viktig at det skal ikke skje utenfor eget hus.

Selskapet som formelt sett ble startet 1. juli i år – som Senger kun fikk lede i to uker – skal ha mer enn 5000 ansatte i 2025. Diess har også uttalt at i dagens modellspekter er kun 10 prosent av programvaren egenutviklet, denne andelen skal være mer enn 60 prosent innen 2025.

– Hvis vi skal klare å være raske nok er det en forutsetning av vi gjør utviklingen selv. Nå er selskapet startet, vi må få det operativt. Vi kan ikke tillate oss å vente til alle organisatoriske spørsmål er avklart, vi må begynne, sier Diess til VDI Nachrichten.

For å understreke hvor alvorlig han ser på endringene som skjer, legger han til nok en kraftsalve:

– Suksess for Car.Software.org bestemmer vår fremtid.

Egeninnsats i Daimler

Selv om Daimler har innledet samarbeid med Nvidia har de ikke satt ut alt. Konsernet har stiftet datterselskapet MBition i Berlin med mer enn 200 programutviklere ansatt. De jobber nå med neste generasjon av programvaren MBUX, Mercedes-Benz User Experience, i tillegg til helt nye programvarekonsepter for blant annet navigering.

Konsernledelsen i Daimler startet for et par år siden selskapet Lab1886 i Georgia i USA som et ledd i arbeidet med å endre Daimler fra å være en bilprodusent til å bli en leverandør av mobilitet. Selskapet har som et av sine ansvarsområder å se på nye forretningsområder utenfor de tradisjonelle kjernevirksomhetene – og å gjøre dem lønnsomme.

VDI Nachrichten viser også til databasen for tilbakekallinger som tyske ADAC, tilsvarende NAF i Norge, startet i 1995. Der dukker ordet Softwarefehler, programvarefeil, opp første gang i 1999, det var styringen av en airbag som måtte oppdateres i BMW-er.

Siden har det bare økt. i fjor måtte Porsche tilbakekalle 75.000 biler for å oppgradere programvaren til servostyringen, sammen måtte Porsche og Volkswagen tilbakekalle 227.000 biler der beltestrammeren og airbager kunne svikte. BMW slapp unna i fjor, men i 2018 måtte 11.700 biler i 5- og 7-serien inn for å oppgradere programvaren som holdt styr på avgassene. Også Daimler har hatt noen tusen tilbakekallinger.

En mager trøst for tysk bilindustri kan det være at Nissan har måttet tilbakekalle 1.5 millioner biler av forskjellige modeller for å rette feil i programvaren til bremsesystemet.