Tyngre elbiler kan bli forbudt å kjøre for yngre sjåfører

I mars la Europakommisjonen frem et forslag til nytt førerkortdirektiv for å forbedre trafikksikkerheten. Det skal erstatte dagens modell, som også gjelder i Norge gjennom EØS-avtalen.

Ifølge forslaget, først omtalt av Nettavisen, kan det bli aktuelt å dele det vanlige førerkortet – kalt klasse B – inn i B og B+, hvor kun B+ gir adgang til å kjøre biler over 1.800 kilo. For å få B+ må du i tillegg være fylt 21 år og hatt førerkort i mer enn to år.

Ifølge databasen til Opplysningsrådet for Veitrafikken, vil de under 21 år kun ha mulighet til å kjøre 139 av 517 elbiler som er registrert i databasen.

Det betyr at norske bestselgere som Tesla Model Y, Skoda Enyaq, Volkswagen ID.4 og Volvo XC40 vil i bli utilgjengelige for alle under 21 år.

Lite hensiktsmessig

– Det begrunnes med at tyngre biler er mer trafikkfarlige, tar mye plass, er mindre energieffektive og derfor bør være forbeholdt erfarne førere, uttaler samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap), i et skriftlig spørsmål til Stortinget fra Frp-politiker Morten Stordalen, ifølge Nettavisen.

Videre skriver avisen at Nygård ser på forslaget som lite hensiktsmessig, og vil følge saken tett.

Bakgrunn for forslaget, som Kommisjonen, Rådet og Parlamentet nå forhandler om, skal være en studie gjennomført av EU-parlamentet, som viser at rundt 40 prosent av alle dødsulykker i EU involverer unge bilførere eller motorsyklister.