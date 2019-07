TV 2: Krangel om 8 meter vei stoppet bassengplan i Askøy

En krangel om et åtte meter langt veistrekk er årsak til at et nytt høydebasseng på Askøy ikke ble tatt i bruk som planlagt i vinter. Det skulle erstatte høydebassenget der smitten i kommunen er lokalisert, melder TV 2.

Rundt 2.000 innbyggere i kommunen ble syke som følge av vann forurenset av hestemøkk.

– Hadde dette vært på plass, hadde det trolig ikke blitt så kritisk, erkjenner varaordfører Bård Espelid.

Det nye høydebassenget skulle etter planen erstatte de to gamle utdaterte høydebassengene i området ved sist årsskifte. Men konflikten mellom kommunen og grunneieren dro ut i tid.

Skulle vært stengt

Ifølge Folkehelseinstituttets prøver har smitten trolig oppstått mellom 31. mai og 3. juni. Det er nå lokalisert til det ene høydebassenget på Øvre Kleppe, som skulle vært faset ut og stengt for flere måneder siden.

– Dette kan ha hatt en mulig konsekvens for den hendelsen vi har fått. Vi er nødt til å finne ut av dette og det er et element som må bli gransket nærmere, sier Espelid.

Samtykke til ekspropriasjon ble registrert den 11. juni i år, snart et år etter at saken havnet på Fylkesmannens bord i fjor.

Grunneier Trond Høgtun har hittil vært taus, men velger nå å forklare sin side av saken.

– Kommunen fikk anledning til å legge rør i veien min, men under forutsetning av at de ikke bygget den turveien som de har gjort i nærområdet, forklarer Høgtun til TV 2.

Kommunens sjef for vann og avløp, Anton Bøe, sier at grunneieren har brukt sin fulle rett til å klage. Han mener han ikke kan klandres for smitteutbruddet og forstår at han kan irritere seg over turveien.

Men Fylkesmannen avslår en såkalt forhåndstiltredelse. Det vil si at kommunen ikke kan gå i gang umiddelbart.

– Det tolker jeg som at Fylkesmannen er noe usikker, sier Høgtun, som i sin klage har erklært fylkesmann Lars Sponheim for inhabil i saken.