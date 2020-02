Tusenvis rammet av strømbrudd i sør og øst

Flest ble rammet av uværet i Vestfold og Telemark, der totalt 2.380 på det meste var uten strøm, fordelt på åtte kommuner.

– Det er relatert til den veldig kraftige vinden i området. Vi har nå bemannet opp på driftssentralen, der feilrettingen ledes fra, og vi kaller ut ekstra ressurser etter hvert som det er behov, opplyser kommunikasjonssjef Thor Bjørn Omnes i Skagerrak Nett.

Selskapets oversikt viser at det var kommunene Bamble, Re, Sandefjord og Larvik som ble rammet hardest. I Bamble var det på et tidspunkt over 1.000 strømløse kunder.

Omnes oppfordrer publikum til å holde seg unna veltede høyspentledninger.

– Om man kommer i kontakt med høyspentledningene medfører det livsfare, sier han.

Mange rammet i Viken

I strømleverandøren Elvias dekningsområde i Viken-området og Østfold, var 1.618 kunder uten strøm rundt klokka 13. Brorparten av dem i de tre Østfoldskommunene Moss, Halden og Våler, der det var henholdsvis 685, 218 og 389 strømløse kunder.

I Nordre Follo ble 322 husstander rammet. Ifølge Elvia, som tidligere var Hafslund og Eidsiva, skyldes strømbruddene utelukkende vind og trefall.

– Vi har nå innhentet ekstra mannskaper både inne på driftssentralen og ute i felt, opplyser kommunikasjonssjef Morten Schau i Elvia.

Frykter forverring

– Vi frykter at det kommer mer utover dagen. Vi må nok belage oss på mer utfall, og folk må stå på utover, sier han.

Også Østre Toten går under selskapets dekningsområde. Der mistet 139 strømmen på grunn av at trær veltet over høyspentlinjer.

Uværet har ført til strømbrudd flere steder i landet.

Agder Energi opplyser at 399 kunder mellom Grimstad og Birkeland mistet strømmen i 9-tiden søndag morgen. I 13-tiden hadde alle unntatt 24 kunder fått den tilbake.

I Trøndelag har 363 av Tensios kunder i Verdal mistet strømmen.