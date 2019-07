Tusenvis av søkere til oljejobber: – Det henger sammen med god lønn og mye fri

Oljeselskap og riggselskap opplever bunkevis av søknader når de lyser ut ledige stillinger. Blant annet opplevde oljeselskapet Vår Energi – tidligere Eni Norge – å få nesten 2000 søkere da de lyste ut 24 ledige stillinger. Det ble kjent i mai.

I tillegg fikk de over 600 søknader på 25 sommerjobber som ble utlyst.

– Dette overgår forventningene våre, og vi er glade for å se at Vår Energi og olje- og gassindustrien er attraktivt, uttalte Charlotte Saunders i Vår Energi i mai.

– Håper det oppmuntrer yngre generasjoner

Teknisk Ukeblad har vært i kontakt med Vår Energi nå i juli, men på grunn av ferieavvikling er det få oppdateringer å hente.

– Vi er ikke i mål med denne omfattende ansettelsesprosessen, og nå i juli har prosessen en pause, opplyser Elisabeth Fiveland, talsperson i Vår Energi.

Selskapet regner med at de har en helhetlig oversikt og har gjennomført ansettelsene til høsten.

Ifølge meldingen fra Vår Energi var det snakk om totalt 1924 søknader.

– Vi håper at antallet nåværende og fremtidige ledige stillinger vil oppmuntre yngre generasjoner til å studere vitenskap, teknologi, ingeniørfag, matematikk og petroleumsrelaterte studier, ifølge Saunders.

– Har alltid vært attraktivt

De fleste søknadene kom fra Rogaland, mens Oslo, Hordaland og Finnmark også var solid representert. Stillingene som ble lyst ut, var både på kontorene i Hammerfest og Stavanger, samt på ofsshoreinstallasjonene selskapet opererer.

Tidligere i sommer skrev Stavanger Aftenblad/Sysla om riggselskapet Seadrill som har gått fra en tung nedbemanning til en oppbemanning på 400 personer. Dette selskapet fikk også inn om lag 2000 søknader, ifølge Aftenbladet.

Arbeidslivsdirektør i bransjeforeningen Norsk olje og gass, Jan Hodneland, sier i en kommentar til Teknisk Ukeblad at det er vanlig med mange søkere til stillinger offshore.

– Det er og har alltid vært attraktivt å jobbe offshore. Dette henger sammen med at det er god lønn og gode arbeidstidsordninger som gir mye fri, ifølge Hodneland.

– Betyr ikke at alle er kvalifisert

Han sier at dette er med på å gi arbeidstakerne fleksibilitet.

– Samtidig er det også en arbeidsplass som gir muligheter enten man bor langt sør eller nord i landet. Mange som søker disse jobbene er da også folk som bor i distriktene med få arbeidsplasser. Jobb offshore gjør det mulig å bo på en hjemplass som kan kanskje eller måtte ha flyttet fra for å få seg en jobb, ifølge Hodneland.

Han sier videre at selv om det er mange søkere, for eksempel til stillingene hos Vår Energi, så er det ikke sikkert at det er så mange kvalifiserte søkere.

– De fleste stillingene offshore krever god fagkompetanse. Selv om det er mange søkere til stillingene betyr ikke det at alle er kvalifisert, og jeg vil tro at når det kommer til stykket så har nok ikke Vår Energi 2000 kvalifisere å velge mellom, sier han.