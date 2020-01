Fra 1800-tallets motoriserte hestekjerrer og til dagens lynraske Bugatti Chiron: Her er TUs rullende hjernetrim, en samling fun facts som er like kuriøs og underfundig som den er fri for skadelige utslipp.

Dette er spørsmålene du ikke visste at du trengte svar på, til stor glede eller dyp fortvilelse for alle med bensin i blodet - eller kilowatt i årene.

Det er bare å skjerpe de små grå og sette i gang - og ikke glem å sende den til alle dine bilinteresserte venner!

Foto: Toyota, Nissan, Daimler, Bugatti, Audi, Volvo