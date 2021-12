TU-nissens julegavetips

Ønsker du deg harde pakker? Med eller uten lyd, og med eller uten knotter og knapper? Her er 14 ideer til deg selv eller andre.

KLOKKE FRA APPLE

Kunstige røde epler er mye brukt som julepynt. Ekte epler, og da mener vi de fra Apple, er mye brukt som julegaver. I år er det mye som kan glede slekt og venner – slike som fortjener dyre gaver, som denne til 4890 kroner.

Siste inkarnasjon av Apple Watch: S7 er alltid en populær gave. Dette er den syvende i rekken. Her er det ikke så mye ny teknologi, men utseendet er nytt. Svært mye tynnere ramme gir plass til rundt 20 prosent større skjerm, som igjen gir plass til et skjermtastatur. Dog bare et engelsk et foreløpig.

Mye raskere lading kommer godt med. Det gjør også lydkvaliteten, som faktisk gjør dette til en brukbar høyttalende telefon. Når alle julemiddagene er fordøyd, kan man også glede seg over alle helse- og treningsappene.

KLOKKE FRA HUAWEI

Har du ikke lyst på iWatch, kan Huaweis nye Watch GT 3 være et godt alternativ. Modellen med 46 mm kasse veier under 43 gram, men går opptil to uker mellom hver lading. Det er virkelig imponerende.

Ellers finner du alt en moderne sports- og helseklokke bør bidra med av funksjonalitet. Mer enn 100 ulike treningsmoduser, hudtemperatur-sensor, en ny sensor for måling av oksygenmetning og puls og mer nøyaktig GPS burde gjøre dette til et særdeles godt kjøp fra 2653 kroner.

FOR Å SJEKKE RADONNIVÅET

En gave til boligen, spesielt der det er kjeller, må være Airthings nye View Plus. Det er den første sensoren med skjerm. Basert på digitalt papir som nesten ikke bruker strøm. I tillegg vil fargen på ledlamper si ifra om du bør være oppmerksom på noe. Da kan du sjekke appen og få mye mer detaljert informasjon om utviklingen av ulike parametere.

Batteriene holder i opptil to år og viser deg, foruten radonnivået i bequerel, nivået av svevestøv, CO 2 , temperatur, luftfuktighet, VOC og lufttrykk. Dette er nok den mest omfattende overvåkning av innemiljø som er å få kjøpt til forbrukere. Prisen for nyskapningen er 2999 kroner, men likevel kan det være vanskelig å få fatt i en – så populært har det norskutviklede produktet blitt.

BILLIGE MOBILER

Motorola har øst ut en nye G-serie med fem nye modeller. Den billigste, G31 til 1999 kroner, kommer til og med med en 6,4 tommer OLED-skjerm og et 5 Ah batteri. Da får det ikke hjelpe at spesifikasjonene ellers er nokså moderate, men vi tror hovedkameraet på 50 MP holder godt for mange.

Legger du på 500 kroner til G41, får du et 48 MP kamera med optisk stabilisering og en 30 watt lader. To hundrelapper til, så får du 5G, men også en 120 Hz LED-skjerm. Vi ville valgt OLED-modellen. Og har du litt mer å bidra med, koster toppmodellen Moto G200 5G 4999 kroner med 6,8 tommer 144 Hz OLED-skjerm. Den har Qualcomms heftigste prosessor Snapdragon 888+, 108 MP kamera og mye mer. Nesten toppspesifikasjon til lavpris, altså.

NORSK TØRKING

Er det noe som kan glede små og store nordmenn som er våte på føtter og hender, er det den norske oppfinnelsen fra Hemsedal-selskapet Hedgehog. De har utviklet en serie sko- og hansketørkere som faktisk virker. Vi har testet et par av modellene og kan rapportere om lynrask, tørr suksess.

Selskapets grunnleggere, som selvfølgelig har små barn, fant ut at modellene på markedet ikke klarer å opprettholde noe trykk når de blir plassert i det de skal tørke. Det blir bare en ynkelig luftstrøm. Men vifta i disse presser luften ut selv om den møter motstand. Resultatet er en tørketid på rundt en femtedel av det som er vanlig. De tre ulike modellene Octopus, Hanger og Wall koster fra 1695 til 1995 kroner.

TIL HELÅRSBRUK

Gir du ski og staver, er sesongen kort, men sunn. Gir du en iskremmaskin, er det omvendt. Litt avhengig av blandingen, da. Vi har testet – og ble veldig overrasket over hvor mye bedre enn «kjøpeis» denne ble. Det sier nok mest om hvor mye det er spart på kvalitetsingrediensene i isboksene. Wilfa Vanilla iskremmaskin til 1899 kroner kan produsere 1,5 liter is på under en time. Det holder med andre ord å sette på kjøle- og røreverket når du serverer forretten, så er desserten klar til den skal serveres.

Maskineriet er ikke begrenset til is. Slush er en vinner hos de yngre, og frosne drinker er populært hos de litt lenger opp på aldringskurven. I det hele tatt er det fantasien som begrenser deg som frysekokk.

LYDPLANKE

Det er gode grunner til å velge Sonos’ lydplanke når du skal fylle stua med «Glade jul». Deres Beam generasjon 2 er en oppgradert versjon med heftigere elektronikk som gir støtte for Dolby Atmos. Det vil si at den kan fylle lydbildet foran TV-en med lyd i vertikalaksen, ikke bare i bredden.

Lytter du godt, er det mulig å høre effekten, men først og fremst handler det om at TV-lyden blir en del av husets Sonos-anlegg, som kan spille musikk fra appen når TV-en ikke er i bruk. Det kompenserer godt for prisen på rundt 5000 kroner, tenker julenissen.

ET SLAGS HØREAPPARAT

JBL PartyBox 110 er ikke som andre Bluetooth-høyttalere. Denne gjør det som ligger i navnet; den spiller høyt. VELDIG HØYT. To 5,25 tommers basser og to 2,25 tommers diskanter sørger for det, uten at det forvrenger. Musikken er rett og slett imponerende, men drar du på for mye, kan du regne med naboenes vrede.

PartyBox går på batterier og har innebygget lysshow som bidrar til partyfaktoren. Det gjør mikrofoninngangen også. «White Christmas» blir mye bedre når du overdøver Bing Crosbys innspilling med din egen karaokestemme. I kroner per kilo er denne, til 3790 kroner, en veldig billig Bluetooth-høyttaler. Målt i dB også, faktisk.

TIL GAMEREN

En ekte gamer klarer seg ikke med standard PC-utstyr. Det må skikkelige greier til. Som Logitechs G Pro X Superlight-mus, til 995 kroner, når millisekunder og presisjon er altoverskyggende.

Og så må det selvfølgelig et headset til. Da er det G Pro X Wireless til 1295 kroner som gjelder. For det holder ikke bare å ha god lyd. Det skal se tøft ut, også.

TIL DEN BEDUGGEDE

En julegave som svært raskt kan betale seg, er en alkomåler. AlcoTrx FCA30 er et lite blåseinstrument som for 699 kroner kan gjøre deg mindre bekymret dagen etter juletilstelningene, selv om du ser en gul og hvit bil med blålys både her og der.

Et lite blås, og du er sekunder fra å vite promillen.

NETTBRETT

Et nettbrett er alltid en velkommen gave. Nokias nye T20 har en oppløsning på 1200 ganger 2000 piksler på den 10,4 tommers skjermen og leverer veldig lang batterilevetid. Den åttekjerners prosessoren er ikke den raskeste på markedet, men holder lenge til de fleste apper.

Det beste av alt er prisen: 2690 kroner for et brett med 4/64-konfigurasjon OG sim-kort til 4G er billig. Vi noterer også at vi finner stereohøyttalere, som er viktig for spill og til TV.

TIL HUSET

Nest Doorbell er det boligen trenger for at du skal kunne se hva som skjer utenfor uten å trekke ledninger til strøm. Denne går på et ladbart batteri og gjør at du kan se, høre og snakke med de som ringer på – eller de mer mistenkelige, som ikke gjør det. Ringeapparatet trenger ingen wifi-bjelle på innsiden. Den kan ringe i alle Nest-høyttalerne du har i huset. For det er Google som eier Nest. Erkekonkurrenten Ring eies av Amazon.

Prosessoren i ringeklokka avgjør selv raskt om det er et menneske eller en hund uten å måtte sende bildet til skyen. Og så har den en stor fordel mot mange andre videoringeklokker: Du slipper å abonnere for å gå tilbake i tid, selv om det bare er de tre siste timene som er gratis. Det gjør prisen på 1990 kroner mer spiselig, selv om videoppløsningen på 1280 x 960 piksler ikke er best i klassen.

TIL HAGEN

Julen er ikke høysesong for hagearbeid, men med en elektrisk enhånds beskjæringssag i gave kan det gå raskt å kvitte seg med juletreet etter nyttår. Milwaukees M12 Fuel Hatchet har et sverd på bare 15 cm og en kjedehastighet på beskjedne 5 m/s, men trekkraften er veldig god, og den kutter imponerende tykke grener.

I fjor testet vi Stihls konkurrent GTA 26, men nykommeren fra Milwaukee er både sterkere og raskere og minner om en nedskalert proffsag. Men den er også mye dyrere: Uten batteri og lader koster M12 FHS-0X, som er produktkoden, fra 2663 kroner. Det er nesten en tusenlapp mer enn det Stihl-konkurrenten koster, inkludert to 10,8 volt batterier og lader.