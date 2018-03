TU Media selger Gamer.no til Harald Strømme

Tidligere toppsjef i Discovery og TVNorge, Harald Strømme, etablerer et nytt e-sportselskap og overtar en majoritet i Gamer.no og Telenorligaen fra Teknisk Ukeblad Media AS.

Strømmes nye selskap heter Good Game AS. Han vil selv sitte på 80 prosent av eierandelene, mens Teknisk Ukeblad Media beholder 20 prosent. All virksomhet som i dag ligger i Gamer.no og Telenorligaen overføres til Good Game AS, inkludert fire ansatte.

Vil bli ledende i Norden

- E-sport er i eksplosiv vekst, og de flinke folka bak Gamer.no har allerede gjort en formidabel jobb med å etablere og bygge Telenorligaen, kommenterer Harald Strømme i en pressemelding.

Hans uttalte mål er å bygge Nordens ledende liga og sørge for at digitale onlinespill blir en velorganisert breddeidrett.

Telenorligaen har allerede mer enn 5000 aktive spillere, og er ledende i det norske markedet.

- Riktig for TU

Teknisk Ukeblad Media har de siste årene gjort flere digitale oppkjøp. Først digi.no fra Aller Media i 2014, deretter Mediehuset Tek fra Amedia i 2015. Gamer.no var en del av den siste transaksjonen. TU har solgt tek.no videre til VG, mens de har beholdt insidetelecom.no, diskusjon.no, utviklingsavdelingen og byrået for innholdsmarkedsføring fra Mediehuset Tek.

- E-sport er ikke en naturlig del av vår virksomhet. Vi har derfor lett etter et riktig hjem for Gamer.no og Telenorligaen. Nå er vi overbevist om at vi har funnet en god match, sier administrerende direktør og ansvarlig redaktør Jan M. Moberg i TU.

- Strømme har lang erfaring fra sportsrettigheter, sponsorater, medieavtaler og merkevarebygging, og har sterke resultater å vise til. Derfor ønsker vi å være med som partnere på ferden videre.

Fornøyd gründer

Tor-Steinar Nastad Tangedal, grunnlegger av Gamer.no og leder for Telenorligaen, sier at de nå skal fokusere på å styrke kjerneproduktet.

- Vi skal opprettholde posisjonen som Norges største e-sportsatsing og landets ledende redaksjonelle nettside om dataspill, sier han.

Og legger til:

– Samtidig er dette en ny vår for oss i Gamer.no. For første gang i vår 17-årige historie er det nå et selskap som går inn og satser spesifikt på oss og det vi står for. Vi får hjelp til å ta nye steg i Norge samtidig som vi kan tenke utenfor landegrensene. Harald Strømme har et enormt og spennende nettverk, og lang erfaring innen TV- og medier. Det vil definitivt bidra til å åpne nye dører. Vi gleder oss til å skape spennende ting i sammen.