TU Media dropper Dilbert. Hvilken ny tegneserie vil du ha?

I en episode av YouTube-showet «Real Coffee with Scott Adams» beskrev Dilberts serieskaper Scott Adams mørkhudete mennesker som medlemmer av en «hatgruppe», og la til at «basert på hvordan ting går nå, er det beste rådet jeg vil gi til hvite mennesker, å komme seg vekk fra svarte mennesker».

Adams' kommentarer kom som respons på en konservativ organisasjons meningsmåling, der det ble konkludert med at 26 prosent av fargede respondenter var uenige i utsagnet «Det er OK å være hvit» og ytterligere 21 prosent sa at de ikke var sikre.

I etterkant har flere hundre mediebedrifter som publiserer Dilbert, valgt å kutte ut tegneserien. Andrews McMeel Universal, selskapet som syndikerer Dilbert, bryter også båndene med Adams. Redaktørkollegiet i Teknisk Ukeblad Media velger samme linje.

Forfattere som gir uttrykk for rasistiske holdninger, har ingen plass i våre spalter.

Ekskluderende holdninger

Scott Adams har flere ganger vært i hardt vær, og allerede i fjor kuttet mange aviser ut Dilbert. Adams bekreftet på det tidspunktet at han hadde mottatt klager på sin tilnærming til tematikk som klima, miljø, kjønnsidentitet og sosiale forhold. Noen reagerte også på introduksjonen av hans første fargede karakter i Dilbert-stripa, Dave the Black Engineer, selv om Adams selv har forklart dette grepet med gode intensjoner, hvor noe av hensikten var å vitse med mangfold på arbeidsplassen.

Satire er vanskelig, og takhøyden skal være stor. Tegneserier som kunstform kan sparke i alle retninger, med karikaturer og vitser som ikke faller i god jord hos alle lesere.

Men ett sted går grensa. Selv om man isolert sett kan tolke gråsone-tilfeller i en tegneseriestripe som intelligent og velment satire, blir dette inntrykket radikalt endret når tegneserie-skaperen på andre arenaer kommer med tirader som vanskelig kan oppfattes som annet enn rasistisk.

Derfor pensjonerer TU Media Dilbert med øyeblikkelig virkning. Vår oppfatning er at Scott Adams representerer utdaterte og ekskluderende holdninger som ikke harmonerer med våre egne verdier.

Tid for noe nytt

Tegneserier skal fortsatt ha en viktig plass hos TU og Digi. Lunch er et daglig høydepunkt for mange av våre lesere, og når Dilbert ryker, rydder vi plass til en ny tegneserie.

Hvilken dette blir, kan du selv være med på å påvirke. Spill inn ditt forslag i kommentarfeltet under, så håper vi snart å ha en erstatter på plass!