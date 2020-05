Innovasjon Norge har fått 4,8 miliarder ekstra som skal hjelpe norske selskaper gjennom koronakrisen. Spørsmålet er: Skal vi bare tilbake der vi slapp?

Håkon Haugli presenterer hvordan Innovasjon Norge jobber for at milliardene treffer rktig. Satsing på teknologi og eksport blir viktig når norsk økonomi skal rustes til restart. Haugli vil fortelle om muligheter for bedriftene og om tiltakene som er igangsatt for å møte pandemien. Covid-19 er en ekstrem situasjon som har påvirket mange bedrifter i etablererfasen.

Du kan følge webinaret fra denne siden fra klokka 12 onsdag.

Som nasjon er Norge avhengig av å skape nye og lønnsomme bedrifter. Virksomheter med potensial for eksportmarkedet er spesielt viktig. Hvordan skal vi få til dette? Hvor ligger mulighetene? Og hvordan har pandemien påvirket de mange etableringene som var på gang før det smalt?

Programleder er sjefredaktør Jan M. Moberg i Teknisk Ukeblad. Sendingen går direkte fra denne siden fra klokka 12.