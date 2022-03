Tsjernobyl skal igjen være uten strøm

Advarselen kommer tre dager etter at Ukraina sa til Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) at de hadde mistet kontakten med kraftverket, som var åstedet for den verste atomkatastrofen i verden i 1986,. Strømmen ble gjenopprettet søndag, men skal nå være brutt igjen, skriver Sky News.

Tsjernobyl-kraftverket ble erobret av russiske styrker i forbindelse med invasjonen av Ukraina. Begge kraftlinjene til Tsjernobyl ble påført skader da russerne tok kraftverket.

IAEA sier det ikke vil få betydelige konsekvenser for sikkerheten ved kraftverket, ettersom det er nok kjølende vann i anlegget til å holde varmen nede uten elektrisitet.