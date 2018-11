Trump velger tidligere kull-lobbyist som miljøsjef

Andrew Wheeler, som har vært fungerende sjef i USAs miljøverndirektorat EPA etter at Scott Pruitt gikk av, får jobben på permanent basis.

Det sa USAs president Donald Trump nærmest i forbifarten under en medaljeseremoni i Det hvite hus fredag.

Under seremonien trakk Trump fram Wheeler fra publikum og slo fast at han «kommer til å bli permanent» sjef for EPA.

Wheeler har vært EPAs fungerende sjef siden juli, da klimaskeptiker og daværende EPA-direktør Scott Pruitt gikk av etter flere etiske skandaler. Selv framholdt Pruitt at han gikk av grunnet "vedvarende angrep" mot ham og hans familie, mens Trump slo fast at Pruitt gikk av etter egen vilje.

Arvtakeren Wheeler er tidligere lobbyist for kullindustrien og andre industrier. Han er kjent som en mer lavmælt, metodisk pådriver for Trump-regjeringens dereguleringspolitikk på miljøvern-feltet.

– Han gjør en fantastisk jobb, sier Trump.