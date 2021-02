Truede fugler i sentrum for strid om bygging av verdens største batteri

Det australske energiselskapet CEP Energy planlegger å bygge verdens største storskala solbatteri i Hunter Valley, New South Wales. Det skriver The Guardian.

Batteriet har en effektkapasitet på opptil 1200 megawatt. Det er åtte ganger større enn batteriet på Hornsdale i Sør-Australia, som var det største da det ble bygget tilbake i 2017.

Det vil også være betydelig større enn de fire batteriene som CEP Energy de siste tre månedene har kunngjort at de skal bygge ved Lake Macquarie Eraring-kullkraftverket i New South Wales, Wallerawang-kraftverket nær Lithgow, Torrens Island i Adelaide og i nærheten av Geelong i Victoria.

Handlingsplan satte fart i investeringene

Ifølge Morris Iemma, styreleder for CEP Energy og tidligere statsminister i New South Wales, har landets handlingsplan for fornybar energi, som ble vedtatt i fjor, gitt markedet mot til å investere i fornybar energi og batterilagring.

Ifølge styrelederen vil de store batteriene spille en viktig rolle i å fylle gapet som avvikling av kull- og gassanlegg vil etterlate seg. Inkludert den ventede nedleggelsen av Liddell kraftverk tidlig i 2023.

– Dette prosjektet skal være med på å sikre at Hunter-regionen i New South Wales forblir ledende når det gjelder energikraftverk, i takt med at vi beveger oss mot en renere og mer CO2-nøytral fremtid, sier han til The Guardian.

Kan true dyrearter

Imidlertid har det vært bekymringer for hvilke konsekvenser konstruksjonen av det store batteriet kan ha på dyrelivet i Hunter Valley-området.

En av organisasjonene som har vært bekymret, er den private fuglebeskytterorganisasjonen Birdlife Australia. Området ligger nemlig tett på Tomalpin Woodlands, som er et truet dyrelivsmiljø og blant annet yngleområde for to truede fuglearter, spurvearten honningeter og svaleparakitten.

Organisasjonens prosjektleder for skogfugl, Mick Roderick, mener at plasseringen av energilagringsprosjektet ikke er gjennomtenkt.

– Fornybar energi er bra, og det er passende potensielle steder i nærheten. Det skal bare ikke bygges i Tomalpin-skogen, sier han til The Guardian.

Hvis prosjektet gjennomføres i planlagt skala, kan det også få konsekvenser for planene for gasskraftverk i området. Inkludert hvorvidt forslaget om et gassanlegg bygget av det statlige selskapet Snowy Hydro i samme område, vil bli en realitet.

CEP Energy opplyser at byggingen av batteriet er planlagt å starte i begynnelsen av 2022, med oppstart av driften året etter.

Artikkelen ble først publisert av Ingeniøren.