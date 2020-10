Utslippskrav i offentlige anbud

Tror ikke byggeplasser blir fossilfrie i 2025 – støtter krav om FoU-strategi

– Det er kun fire år til. Jeg har vondt for å tro at vi når det målet. Det er behov for mer trøkk enn det er nå, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.