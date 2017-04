Dobler anslaget over uoppdagede olje- og gassressurser i Barentshavet

Oljedirektoratet dobler anslaget over de uoppdagede olje- og gassressursene i Barentshavet.

Det skriver Oljedirektoratet i en pressemelding tirsdag, etter å ha kartlagt den østlige delen av Barentshavet nord. Området er på om lag 170.000 kvadratkilometer, og ligger tett inntil den nye grensa til Russland.

Andelen uoppdagede ressurser i Barentshavet er dermed oppjustert fra 50 til nesten 65 prosent av de totale uoppdagede ressursene på norsk sokkel.

14 Johan Castberg-felt

Ressursene i det nye området er anslått til 1,4 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter, i underkant av 10 milliarder fat.

Det er like stort som 14 Johan Castberg-felt, og mer enn fem ganger Snøhvit-feltet.

– Tallet er naturligvis usikkert. Det kan vise seg å være lavere eller det kan være mye høyere, sier oljedirektør Bente Nyland, og legger til at om lag 60 prosent av ressursene trolig er væske, og resten gass.

Overfor Dagens Næringsliv anslår hun verdien av de nyoppdagede ressursene:

– Verdipotensialet er betydelig. Vi snakker om rundt 900 milliarder kroner.

Håper å komme russerne i forkjøpet

De forventede totale ressursene er omtrent like store i Barentshavet nord som i Barentshavet sør, men den nordlige delen er bare halvparten så stor som den sørlige. Det betyr at det er omtrent dobbelt så mye ressurspotensial per kvadratkilometer i nord enn i sør.

Området er imidlertid foreløpig ikke åpnet for petroleumsvirksomhet, og det kan ikke utvinnes før på lang sikt, sier Nyland.

Olje- og energiminister Terje Søviknes og statssekretær Kjell Børge Freiberg var også til stede under konferansen, og Freiberg sier de håper på å komme russerne i forkjøpet.

– Dette er et område som Stortinget kan åpne for petroleumsvirksomhet i fremtiden. I dette området har vi i tillegg det aspektet at russerne nå setter i gang omfattende boring. Hvis russerne gjør funn, kan i ikke vi som nasjon sitte stille og se på, sa han ifølge E24.