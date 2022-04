Trondheims nye sentralstasjon skal bygges uten at det går ut over togenes punktlighet

Nye Trondheim Sentralstasjon blir på totalt 17.500 kvadratmeter fordelt på åtte etasjer. Terminalbygget utgjør 4500 kvadratmeter mens 13.000 kvadratmeter skal bli kontorplasser, med gode muligheter for fjordutsikt for de ansatte, ifølge en pressemelding fra Veidekke.

Det var de som vant 722-millionerskontrakten med Bane Nor Eiendom om å oppføre nytt terminalbygg og kontorbygg ved den nye sentralstasjonen i Trondheim, populært kalt Trondheim S.

Terminalbygget skal plasseres over skinnene, og byggingen skal foregå uten at togdriften påvirkes. Her blir det verken buss for tog eller innstilte avganger på grunn av byggearbeidene hvis byggherren får det som han vil.

– Togene skal holde tida

– Det er et krevende prosjekt som må planlegges godt, for de reisende skal ikke hindres i byggefasen, bekrefter Arne Hognestad, prosjektsjef i Bane Nor Eiendom.

– Hvordan skal dere klare det?

– Vi har erfaring med å bygge over togskinner fra vi bygde Sjøgangen i 2015 og 2016, svarer Hognestad.

Han sikter til den store overgangen for fotgjengere mellom sentrum og havnebydelen Brattøra, som ligger utenfor togsporene. Her er det også et næringsbygg over togsporene.

Den nye sentralstasjonen skal være ferdig på tampen av 2025. Illustrasjon: Arkitema

De nye stasjonsbyggene skal ligge i tilknytning til Sjøgangen, og ett av triksene til Veidekke og Bane Nor er å bygge med moduler. Det gjør at store, tunge bygningsdeler kan heises på plass og monteres raskt.

Hognestad insisterer på at også dette skal foregå uten at de reisende blir forsinket.

– De må kanskje følge skilting til et annet spor enn de er vant til, men verre vil det ikke bli, sier Hognestad til TU.

Anleggsplass på perrongene

Han forklarer at de har avtale om å bruke to av fem perronger til riggplass. Hvilke perronger dette blir, vil variere etter hvor byggearbeidene foregår.

– Den største forskjellen fra andre byggeprosjekter er at vi må detaljplanlegge så mye mer her. Ikke minst må vi sørge for at alle leveranser kommer til rett tid og sted, sier Hognestad.

Når byggene er ferdig i november 2025, er hensikten at de reisende skal få en enklere og mer sømløs vei til og fra toget i Trondheim. Blant annet vil underjordiske kulverter med trapper ned og opp erstattes av heiser og rulletrapper i terminalbygget ned til sporene, som på den nye delen av Oslo S.

– Vi gleder vi oss til å komme i gang med detaljprosjekteringen etter sommerferien og selve byggearbeidene i 2023, sier Torgeir Wiig, regiondirektør i Veidekke Bygg Trøndelag, i den nevnte pressemeldingen.

Byggene på Trondheim S skal bli sertifisert etter miljøstandarden Breeam Nor Excellent, heter det også.