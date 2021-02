Trønderenergi-sjefen: Dropp elektrifisering av sokkelen

– Når vi trenger så mye kraft for å elektrifisere samfunnet, så bør vi bruke kraften på land, fremfor å sende den ut på sokkelen, sier Trønderenergi-sjef Ståle Gjersvold til Montel.

Han sier at han er helt enig med NVE-direktør Kjetil Lund, som sier til TU at elektrifisering av sokkelen blir dyrt for samfunnet, og at «dette er kraft vi kunne trengt til andre formål». Lund sier at så store kraftmengder vil kreve flere kraftutbygginger, noe som er svært omstridt.

Dette trekker også Gjersvold frem:

– At det nå er full stopp i bygging av vann- og vindkraft på land vil bli en kjempeutfordring for norsk kraftforsyning i et 20 – 30-årsperspektiv.

Tror presset kommer fra leverandørindustrien

– Hadde det vært slik at vi fortsatt kunne bygge ut vindkraft på land, hadde det vært mindre krevende å elektrifisere sokkelen. Men når politikerne sier nei til både landbasert vindkraft og vannkraftpotensialet er begrenset, så må de i alle fall ikke bruke den kraften som er på land offshore, sier Gjersvold til Montel.

Han har selv 19 års erfaring fra oljebransjen og tror at ønsket om å elektrifisere plattformer kommer fra et press fra leverandørindustrien:

– Leverandørindustrien ønsker å levere og komme på markedet innen havvind. Jeg tror at det er det som er den store bakenforliggende driveren i elektrifiseringsdebatten, sier Gjersvold til Montel.

– Havvind gjør regnestykket verre

Han mener det er helt feil at politikerne skal presse gjennom en elektrifisering basert på havvind, slik blant andre MDG og Arbeiderpartiet har tatt til orde for:

– Da vindkraft på land ble bygget ut, var det markedsbasert. Nå vil politikerne i stedet velge havvind for å stimulere verftsindustrien i Norge.

Gjersvold påpeker at plattformene uansett må ha kabel til land for å få kraftbalanse.

– I tillegg koster havvind i alle fall tre ganger så mye som kraft land, så det gjør regnestykket mye verre. Dette handler både om samfunnsøkonomi og hvor mye klima man får for pengene, sier Gjersvold til TU.

Advarer mot subsidier

I likhet med Kjetil Lund, tror Gjersvold at elektrifisering av sokkelen blir en dyr løsning, som ikke blir lønnsomt uten høye avgifter eller subsidier.

– Subsidier er det absolutt dårligste alternativet, mener Gjersvold.

Han understreker at elektrifisering av enkeltplattformer fortsatt kan være et godt tiltak, for eksempel hvis feltet begynner å gå tomt for gass og trenger annen energi til oljeproduksjonen.

Selv om olje- og gassutvinning utgjør over 30 prosent av norske utslipp, har også miljøbeveglsen begynt å trekke elektrifisering i tvil.

– Det er et feilgrep å elektrifisere oljefelt med kraft fra land for å kutte utslipp. Utslippene fra produksjonen utgjør en liten del av totalutslippene fra olje og gass. Og naturkostnadene fra kraftproduksjon på land koster mer enn det smaker, sier Ragnhild E. Waagard i WWF.