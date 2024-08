Trollstigen: Første del av skredsikringen er ferdig

Avskjæringsgrøfta er første del av skredsikringsarbeidet, og fylket skal snart tildele kontrakten for del to av arbeidene til en entreprenør.

Et langt og omstendelig arbeid i fjellsiden. Foto: Kristian Bjørdal/Møre og Romsdal fylkeskommune

– Vi er glade for at arbeidet i første del av strakstiltakene stort sett har gått som planlagt, sier prosjektleder Solgunn Langlo i en pressemelding fra Møre og Romsdal fylkeskommune.

– Entreprenør Veidekke Industri har sammen med underentreprenør Terrengentreprenøren lagt ned en imponerande innsats i Trollstigen gjennom hele sommeren for å bli ferdige i tide, sier hun.

Neste del av arbeidet er fjellrensk og sikringsarbeid i fjellsiden Kjelstadlinja. Det er den delen av Trollstigen der risikoen for steinras er høyest. Arbeidene skal være i gang i løpet av september.

Skal være åpen i 2025

En del av grøfta i et smalt område. Foto: Kristian Bjørdal/Møre og Romsdal fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune skriver i meldingen at målet er å kunne åpne Trollstigen i turistsesongen i 2025, dersom alt går etter planen og det ikke dukker opp noe uforutsett i fjellet.

I juni ble Trollstigen stengt i flere dager etter at en stein traff en bil. Få dager senere ble det klart at den populære turistveien ville bli stengt ut året, og at det ville bli kostbart å skredsikre strekningen. I starten av juli lovet regjeringen 40 millioner kroner til strakstiltak for sikring av Trollstigen.