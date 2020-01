Troll B og C skal få kraft fra land. Aker Solutions har fått kontrakt for ombygging av plattformene

Equinor har tildelt Aker Solutions en kontrakt for forprosjektering og design (FEED) for modifisering av plattformdekkene på Troll B og C, for at de skal kunne ta imot strøm fra land.

Studien skal ta for seg installasjon av det elektriske utstyret på Troll B og C, og hvordan gassturbiner kan erstattes med elektrisk drevne kompressorer på Troll C.

Ifølge Equinor vil strømforsyning fra land kreve store og sammensatte modifiseringer av begge plattformene. De mener derfor det er en styrke at selskapet som skal modne ombyggingsarbeidet har arbeidet med Troll-feltet i mange år, og kjenner installasjonene godt.

Kan få mer elektrifiseringsarbeid

Når en endelig investeringsbeslutning er tatt, har Equinor også mulighet til å utøve opsjon for prosjektering, anskaffelser, bygging og installasjon (EPCI) som er inkludert i denne kontrakten.

– VI er glade for å sikret oss en stor elektrifiseringskontrakt, for eksisterende offshore plattformer. Vår ambisjon er at 25 prosent av vår omsetning skal komme fra lavutslippsløsninger, som elektrifisering, innen 2030, sier administrerende direktør i Aker Solutions, Luis Araujo, i en melding.

Troll-partnerne, sammen med Aker Solutions, skal bruke det neste året til å planlegge arbeidet i detalj, slik at det kan utføres på en sikker måte uten skade på personell, miljø eller installasjoner.

Forprosjektet skal leveres i siste halvdel av 2020.

Det opplyses ikke om verdien i kontrakten i meldingene.

Kutter 450.000 tonn CO 2 i året

Hovedmålet med elektrifiseringsprosjektet er å redusere utslippene av CO 2 og NOx fra Troll B- og Troll C-plattformene. Ved bruk av strøm fra Kollsnes utenfor Bergen, kan Equinor erstatte dagens gassturbindrevne strømgeneratorer og kompressorer med elektrisk utstyr.

Konseptet som er valgt er full elektrifisering av Troll C og delvis elektrifisering av Troll B med mulighet for full elektrifisering senere. Dette skal innebære en reduksjon i CO 2 -utslippene på 450.000 tonn i året, når at prosjektet er fullført.

Troll A var den første plattformen på norsk sokkel som ble elektrifisert, det skjedde allerede fra oppstarten i 1996.

Multiconsult har fått forprosjekteringskontrakten for byggearbeidene på land. Equinor og partnerne arbeider nå med å videreutvikle prosjektet, og planlegger å ta en investeringsbeslutning ved utgangen av 2020.