Trøblete F-35-utstyr er skiftet ut – men foreløpig ikke i Norge

Et system som har hatt den tvilsomme æren av å vies mye plass i en rekke avviksrapporter om F-35, er «Autonomic Logistics Information System» (Alis).

I 2020 plasserte den amerikanske riksrevisjonen mye av ansvaret for driftsproblemer med F-35 globalt sett hos Alis.

Dette er et altomgripende system, der alt fra operativ flyging og brifing til logistikk med kontinuerlig oversikt over flyenes tilstand, er bygget inn. Men det har vist seg ineffektivt og tungvint.

Også Luftforsvaret i Norge avdekket gjennom sin operative test og evaluering av F-35 på Ørland en del feil og mangler med dette systemet.

Etter flere år med lapping, ble det i 2020 besluttet å ta problemet ved rota og erstatte Alis med et nytt system som heter Odin («Operational Data Integrated Network»).

Nå melder det flernasjonale programkontoret for F-35 (JPO) at de er ferdige med den første utrullinga hos utvalgte F-35-avdelinger i USA og Europa.

Så langt er ikke det norske luftforsvaret på lista.

USA, Italia og England

Etter at det amerikanske marinekorpset med base i Yuma i Arizona fullførte valideringstesting av Odin høsten 2020 var det Lockheed Martin-løsninga Odin Base Kit (OBK) som ble valgt.

OBK har i løpet av andre halvår 2021 erstattet Alis-servere på ti baser i USA, inkludert Lockheed Martin-fabrikken i Texas. På Edwards i California er det tre OBK-er til bruk for Storbritannias og Nederlands testing.

I Europa er det Portsmouth i England og Amendola i Italia som så langt har begynt å ta i bruk Odin.

Det kommer fram i ei melding som det flernasjonale programkontoret (JPO) sendte ut fra Pentagon mandag.

Det ble produsert 34 slike systemer i fjor. Av disse er det 14 som nå er installert til erstatning for de eldste «standard operating unit – unclassified» (SOU-U) Alis-serverne. 16 skal implementeres på baser framover, uten at det kommer fram hvor.

– Utrullingen av Odin går stegvis. Luftforsvaret vil tidligst få levert OBK i slutten av 2022 eller utover i 2023, opplyser Luftforsvaret til Teknisk Ukeblad.

Tidsplanen er at Luftforsvaret skal få levert og operasjonalisert Odin base kit i perioden fram mot full operativ evne (FOC) for F-35, det vil si 2025. Alis vil gradvis bli faset ut i samme periode.

Bekymring

Etter litt over et år med testing og et halvt år før Luftforsvaret erklærte første operative evne (IOC) med sine F-35A, uttrykte ledelsen bekymring over Alis og slo fast at det var nødvendig å gjøre noe med arkitekturen i dette systemet.

Vi fikk forklart fra norsk side at problemet går på kapasitet. For eksempel hvor lang tid det tar å planlegge en flytur. De store datamengdene som er nødvendig for å understøtte flyet skal ikke bare ligge på Ørland, men skal også inn i logistikksystemet via USA og produsentene som fortløpende skal optimalisere logistikkløsninga.

Tanken er at dette skal bidra til at reservedelene er på plass der flyene er når de behøves – også når dette potensielt blir tre tusen fly spredt over hele kloden.

Med denne datadelinga vil man over tid for eksempel kunne kartlegge hvilke systemer som feiler ofte for å kunne sette inn tiltak. En total flåteoversikt skal kunne øke modenheten og redusere drifts- og levetidskostnadene.

Da skal det i teorien være slik at når et fly som nærmer seg det antallet timer der det er sannsynlig at en komponent feiler, sørger systemet for å ha denne komponenten i nærheten så flyet ikke blir stående lenge på bakken.

Mindre fotavtrykk

I tillegg til kommende Odin-programvare kjører OBK eksisterende Alis-software med langt bedre ytelse og legger beslag på mindre plass og er langt lettere å flytte rundt på.

Mens Alis veier 404 kg, veier selve OBK veier 29,5 kg, mens strømforsyninga veier 31 kg. Det er også en mulighet for å supplere med ei ekstra batteripakke som veier rundt 31 kg. I volum er reduksjonen rundt 75 prosent.

Ifølge JPO representerer den vellykkede installeringa av ny maskinvare hos F-35-skvadronene en betydelig framgang for den globale logistikkløsninga, og skriver at dette har skjedd til riktig tid og innenfor budsjett.

Odin Base Kit på Naval Air Station Patuxent River i Maryland i USA. Foto: Dane Wiedmann

Men ifølge dem som overser denne typen store forsvarsprogrammer, er ikke alt bare fryd og gammen.

Det amerikanske forsvarsdepartementets organisasjon for operasjonell testing og evaluering (DOT & E) leverte sin årlige rapport til Kongressen sist torsdag, og påpekte blant annet at overgangen fra Alis til Odin stagnerte i fjor.

Etterlyser vedlikeholdskapasitet

Ifølge DOT & E er F-35-programmet fortsatt preget av logistiske problemer etter en periode med positiv utvikling når det gjelder tilgjengelighet – et resultat av at deleproduksjonen ble økt og mindre behov for depotmodifikasjoner ettersom det var fly fra senere produksjonsserier som ble tatt i bruk.

I denne rapporten er det vel å merke den amerikanske flåten av F-35A, -B og -C som omtales.

Organisasjonen skriver at det siden juni i fjor har vært en kraftig nedgang i tilgjengelighetsgraden, noe som igjen i hovedsak tilskrives mangel på reservedeler. Det pekes også på en betydelig mangel på fullt fungerende F135-motorer og depotvedlikehold-kapasitet for disse.

Kongsberg Aviation Maintenance Services AS (Kams) åpnet for litt over et år siden et motordepot på Rygge der de utfører vedlikehold, reparasjon, overhaling og oppgradering (MRO&U) av F135-motoren.

Etter at Tyrkia ble sparket ut av F-35-partnerskapet, er det kun Nederland og Norge som deler på det europeiske markedet for F135-vedlikehold. Motorprodusenten Pratt&Whitney har bedt de to nasjonene om å øke kapasiteten.

Kams har respondert at de kan klare to til tre ganger volumet som opprinnelig var planlagt.