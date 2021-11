Trenger du ekstra trøkk? Nå vil Polestar selge hestekrefter via nettet

I elbilens tidsalder har effekt fått en helt annen betydning. For ikke så lenge siden var alt over 200 hestekrefter mye, og med 300 hk begynte vi å bevege oss inn på listen over ytelsesmodeller. Slik er det ikke lenger. I våre dager er det mulig å finne de fleste familiebiler med over 400 hestekrefter.

– En interessant sak fra et rent teknisk perspektiv er at med elbiler forsvinner modeller med få hestekrefter. Elmotorene betyr rett og slett at det ikke lenger vil finnes effektsvake biler lenger, kommenterte Audis øverste salgs- og markedssjef i et intervju med Ny Teknik tidligere i år.

Effekten kan oppgraderes

En annen nyhet er at effekten heller ikke er låst så snart bilen har rullet ut fra fabrikken. Polestar røper at deres elbil modell 2 nå kan oppgraderes for de som synes dagens toppmodell er litt slapp. Det dreier seg da om modellen Long range Dual motor.

Bilen har i utgangspunktet 408 hestekrefter, og etter oppgraderingen er makseffekten hevet til 476 hestekrefter.

Det er like mange hestekrefter som i Experimental-versjonen Ny Teknik testet i sommer.

Det som gjør det mulig å få ut den ekstra effekten er en endring i batteristyringen: Dette slik at du for en kort stund kan ta 50 kW mer ut av batteriet.

Dessverre kreves en ny registreringsbesiktigelse - noe som betyr en ekstra kostnad på rundt 1500 svenske kroner.

Leveres først etter kjøp

Polestar opplyser at programvareoppgraderingen så langt kun er tilgjengelig via ekstrabutikken – noe som betyr at den først kan skaffes etter at du har mottatt bilen.

I tillegg er det kun de som kjøper bilen sin kontant eller via lånefinansiering som kan investere i oppgraderingen.

Da vi testet Experimental-versjonen var Polestar åpen om at den godt kunne bli en realitet. Om effektoppgraderingen betyr at ideen er skrinlagt, og man kun har til hensikt å levere kraftøkningen, gjenstår å se.

Artikkelen ble først publisert i Ny Teknik.