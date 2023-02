Trenger bærekraften litt mer populisme?

«Vi er veldig gode på fakta», sa en bærekraftskjenning av oss forleden. «Men vi klarer ikke å fortelle historier som fenger og mobiliserer folk. Derfor vinner vi bærekraftsslagene og taper bærekraftskrigen.» Kanskje er det sant? Du trenger jo ikke lete lenge for å finne faktagrunnlaget som burde være tilstrekkelig for å enes om en CO 2 -avgift, eller for den del for å gi folk en skikkelig dytt til å omfavne mer bærekraftige livsstiler. Men likevel opplever vi ikke voldsom oppslutning om å bidra til en mer bærekraftig utvikling.