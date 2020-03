Treavfall gjorde resirkulert betong hardere enn originalen

Sementproduksjon er en stor kilde til utslipp av karbondioksid. En måte å redusere miljøpåvirkningen på er å gjenbruke betong fra riving. Men ett problem er at det ofte fortsatt er nødvendig med ny sement for å gjøre den gjenbrukte betongen sterk nok.

Forskere ved University of Tokyo har nå utviklet en metode for å øke styrken til brukt betong ved å bruke lignin fra treavfall i stedet for ny sement.

Lignin bidrar til treets mekaniske styrke og er en av de vanligste organiske forbindelsene i naturen. Nå viser det seg altså å være et svært effektivt bindemiddel også for betong.

Lignin, betong og vann

Ved det japanske universitetets Institutt for industriell vitenskap ble den gamle betongen malt ned til et pulver og tilsatt vann og lignin. Deretter ble blandingen varmet opp under høyt trykk.

Forskerne prøvde seg fram for å balansere mengdene av betong, lignin og vann, samtidig som de justerte temperatur og tid under riktig trykk. Til slutt var forholdene optimale, og ligninet var omgjort til et perfekt lim for betongpartiklene.

Ifølge universitetet hadde brorparten av det forskerne produserte, høyere bøyestyrke enn vanlig betong.

Kan erstatte sement

Forskerne anser det også som mulig at det i fremtiden kan lages betong fra bunnen av og deretter erstatte sementen med lignin fra andre plantekilder – for eksempel fra landbruksavfall, som er blandet med sand og grus.

– Disse funnene kan bidra til en grønnere og mer økonomisk byggebransje. En byggebransje som ikke bare reduserer mengden betong og tre som kastes – men som også bidrar til å redusere klimagassutslippene, sier Yuya Sakai ved University of Tokyo.

Artikkelen ble først publisert på NyTeknik.