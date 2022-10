Tre verktøy som kan hjelpe deg gjennom høsten

Trim hekken med én hånd

Milwaukee M12 FHT20-0

For mange er en hekksaks tunge greier, og det må til om du skal trimme busker med tykke grener. Men av og til er det bare litt ettertrimming som skal til. Da er Milwaukees nye 12 volt enhåndstrimmer genial. Du trenger ikke gå på helsestudio for å bruke denne, og når du ikke tynges ned av vekt, har du mye større kontroll med busken du gir deg i kast med. Det betyr et penere resultat.

M12 FHT20-0, som den heter i soloutgave, det vil si uten batteri og lader, har en bladlengde på bare 20 cm og kan ta seg av greiner på opptil 12,5 mm. Saksen durer av gårde med et slagtall på 2700. Det er mer enn nok til småjobber. Vekten på 1,7 kilo med et sekscellers batteri er helt akseptabel for frisering av grønnsværet.

Alle hekkeiere vet at straks du har klippet den, så popper det opp noen lange skudd og ødelegger bildet av frisørinnsatsen. Da kommer miniklipperen til sin rett. Du kan uten anstrengelse strekke den ut så langt armen din når – og holde busker pene gjennom vekstsesongen med noen lette håndbevegelser. Blir grenene tykke, må du finne fram grovere maskineri.

Milwaukees enhånds hekksaks er noe av det smarteste vi har testet på lenge. Den gjør trimming av hekk til en behagelig jobb, og det er ingenting å si på prisen for soloutgaven til godt under 2000 kroner på nettet. Kvaliteten og huset i helmetall gjør at dette er et verktøy bygget for å vare.

Lar du hunden spise ferdig først, slipper du trolig å få alle disse matbitene inn i Ryobis nye støvsuger ...

Kraftige støvinhalatorer

Ryobi RSV18 og RSV18X

Ryobi har lansert to nye batteridrevne støvsugere og utfordrer Dyson, Bosch, Roborox, Xiaomi og flere til. Men i motsetning til de fleste andre, med unntak av Bosch, bruker RSV18 og RSV18X standardbatteriene sine, som også kan drive rundt 150 andre ulike verktøy. Dermed har Ryobi fordelen av å kunne selge de to nye utgavene i såkalte soloutgaver. Det vil si uten batteri og lader, som svært mange har fra før. Og når du først har Ryobi-batterier, kjøper du gjerne andre verktøy fra dem også. Vinn-vinn for Ryobi, altså, men heller ikke dumt for forbrukerne.

Vi har sett på begge modellene og er imponert over pris og ytelse. Under 2200 kroner for den minste og rundt 2800 for den største, uten batterier selvfølgelig. Hvor lang batterilevetid du vil få, avhenger av batteristørrelsen. Ryobi har 18-volts batterier fra 1,5 til 9 Ah. Det vil si fra mindre enn noen konkurrenter til mer enn noen av dem. Store batterier gjør støvsugerne unødig baktunge, og to små batterier er et bedre alternativ.

Ingen av modellene kommer med lader til veggen. Den regner Ryobi med at du har selv.

Vi har testet begge og foretrekker den største. Den suger både kraftigere og i større bredde. Begge har godt foroverrettet LED-lys som setter søkelys på uhumskheter i mørket, men storebror har børsteløs motor og 26,5 cm munnstykke som rengjør litt raskere enn minstemanns 24 cm.

Begge to har sykloner og HEPA-filtre som stopper støvet, og de har støvbeholdere som er svært enkle å tømme. Klikk av og rett i bøtta. I forhold til tidligere modeller fra Ryobi, som bråkte altfor mye, har disse nå et akseptabelt støynivå.

En annen ting vi liker svært godt, er at de kan parkeres stående. Derfor trenger de ikke noe oppheng på veggen. Så kraftig sug som den største har, og med en effektiv børste, står den ikke noe tilbake for konkurrentene. Den er til og med billigere.

Går du på kafé for å få fred og ro, funker det fint med Sonys nye øreklokker.

Dyr gromlyd

Sony WH-1000XM5

For en del år siden var det Bose som ledet på støykansellering. Så ble de utfordret av Sony, som siden har holdt ledelsen med WH-1000XM4. Nå har de lansert siste skudd på stammen, WH-1000XM5, og de løfter støykansellering til et nytt nivå. Men det betyr ikke at det er et kvantesprang. Dette handler som så mye annet om loven om avtakende grensenytte. Da er det ikke så mye du får gjort på noe som allerede er så bra hos forgjengerne.

I noen tester vi utførte, var det umulig å kåre en klar vinner, men at begge generasjoner er svært bra, er det ingen tvil om. Når de nye føles bedre, kan det rett og slett ha å gjøre med at Sony bruker en ny type skum i klokken som slutter bedre til, mer enn at elektronikken og algoritmene er blitt bedre.

Mens XM4 hadde fem mikrofoner, har XM5 hele åtte stykker. Vi testet det på en telefonsamtale om bord i en liten båt i 20 knop. Altså med motorstøy og sterk motvind. Med XM4 hørte ikke samtalepartneren noen ting, men med XM5 kom stemmen gjennom. Utrolig nok. Det betyr at antallet mikrofoner og nye algoritmer gjøre dette til de beste noen gang for å snakke fra støyende områder.

Men i tillegg til støydemping er bruken av den mer intelligent. Klokkene kan læres opp til å slippe gjennom omgivelseslyd der det er ønskelig.

Ikke alle oppgraderinger av design er vellykket, men denne gangen mener vi Sony har klart det. Klokkene er ikke lenger omgitt av en gaffel som holder dem på plass. Nå er det en enkel stang, i plast riktignok, som er leddet inne i klokkene. Selve klokkene er litt tykkere og har en renere utseende. De ser rett og slett mer elegante ut.

En ting som forundret oss med XM5, var at Sony hadde redusert diameteren på høyttalerne fra fire til tre tommer. Det høres ikke ut som noe som gir bedre kvalitet, spesielt i bassen. Men de er like bassete som tidligere versjoner. Det ser ikke ut som om en manglende tomme har hatt noe å si.

En annen veldig god egenskap med øretelefonene er batterilevetiden på 30 timer med aktiv støydemping. Vi liker også at det bare er to fysiske knapper og at du kontrollerer volum og hopper i spor med fingerbevegelser. Du kan holde over den ene klokken for å dempe lyden og lytte til omgivelser. Smart, men det er kanskje enda smartere å ta av seg hodetelefonene. Da setter du også det du lytter til, på pause.

Vi liker også at du kan koble til to enheter. Hører du på PC-en, kan du likevel ta en telefonsamtale.

Summa summarum: Vi liker WH-1000XM5 veldig godt, men er likevel usikre på om vi bør anbefale dem. WH-1000XM4 er nesten like bra og koster fra rett under 3000 kroner. Du må betale 1500 mer for de nye.

Artikkelen ble først publisert i TU-magasinet, nr. 8/2022