Tre tonn norsk atombrensel til Sverige

Torsdag undertegnet Institutt for energiteknikk (Ife) og svenske Studsvik en avtale verdt 138 millioner kroner. Dermed er det klart at deler av det brukte atombrenselet vi har i Norge havner i Sverige.

Brenselet Studsvik skal ta hånd om er metallisk uran og ekstra utfordrende å lagre. I dag er dette lagret i den såkalte stavbrønnen ved Ifes atomanlegg på Kjeller.

Dette brenselet er verdens eldste atombrensel og utgjør rundt tre tonn metallisk ustabilt uran fra forskningsreaktoren JEEP I som var i drift på 50-tallet.

TU har flere ganger omtalt det vanskelige atomavfallet som i dag ligger lagret på Kjeller utenfor Oslo og i Halden.

Første steg

– Norge trenger å få dette brenselet over i nye og bedre lagre så fort som mulig, og vi er glade for å ha bidratt til en avtale som gjør at vi nå er på vei mot å få en trygg løsning, uttaler Nils Bøhmer i Norsk nukleær dekommisjonering (NND) i en pressemelding.

Han forteller at dette prosjektet vil være et viktig første steg for å sikre gode løsninger for alt det norske atombrenselet.

Studsvik er et av selskapene som kjemper om å få behandle norsk atomavfall. Den franske konkurrenten Orano er også svært interessert i få ta hånd om avfallet. Totalt er det snakk om omtrent 17 tonn med avfall som må håndteres.

Avtalen som i dag ble signert, omfatter bare en del av dette og bare en del av prosessen.

Avfallet skal tilbake til Norge

NND har i samarbeid med Ife kommet frem til at den beste løsningen for trygg håndtering av dette brenslet, vil være å transportere det til det svenske selskapet Studsvik for videre bearbeiding og håndtering i Sverige, heter det i pressemeldingen.

Første fase av prosjektet omfatter design og bygging av utstyr for å løfte brenselet ut fra stavbrønnen. Studsviks anlegg i Sverige skal også klargjøres for mottak av det norske brenselet.

Deretter skal brenselet lastes inn i transportbeholdere for transport til anlegget i Sverige. Forutsetningen for at dette kan gjøres, er at nødvendige avtaler og tillatelser til å flytte brenselet og transportere det fra Norge til Sverige fra blant annet Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Utenriksdepartementet og svenske myndigheter er på plass.

Når tillatelsene er i orden, vil arbeidet med å frakte brenselet til Sverige starte. Der skal brenselet undersøkes og gis såkalt mekanisk forbehandling.

Tømmingen av stavbrønnen og flyttingen av brenselet er forventet å foregå i perioden 2022 – 2024.

Brenselet blir imidlertid ikke værende i Sverige for alltid. Det skal tilbake til Norge, men hva som videre skal skal skje med brenselet før endelig deponering i Norge er fortsatt under utredning.

– Fra atomteknologiens pionertid

Ife-sjef Nils Morten Huseby mener avtalen er en historisk milepæl for dem og for den norske atomoppryddingen.

– Avtalen betyr at arbeidet med å rydde opp i det eldste og mest krevende brenselet fra atomteknologiens pionertid er kommet et langt skritt fremover. Det har vært Ife og NNDs høyeste prioritet å finne en løsning på håndteringen av dette avfallet, og det er derfor svært gledelig at vi nå har avtalen på plass, sier Huseby i en pressemelding.

Har alternativ til reprosessering

I fjor vår besøkte TU anlegget til Studsvik i Nyköping. Her er hotcell-laboratoriet til selskapet, der det norske atomavfall skal undersøkes. I de skjermede blycellene kan brenslet skjæres opp og undersøkes helt ned på atomnivå. Hensikten er å finne nøyaktig ut hva slags transuraner og spaltningsprodukter som har dannet seg i det.

Studvik tilbyr også en metode for å konvertere metallisk uran til uranoksid (UO 2 ). Det er en annen løsning enn reprosessering, som Orano tilbyr. NND forhandler med begge selskapene, som kjemper om oppdraget, har TU tidligere avdekket.

I det som kalles Studsvik Small Scale Conversion Method varmes brenselet opp til 450 grader celsius, slik at oksygen kan binde seg til det ellers brennbare uranet. Slik dannes uranoksid, som er lettere å lagre og deponere for framtiden.

Det er enda ikke klart om Studvik blir tildelt oppgaven med å behandle brenselet på denne måten.

Hos Studsvik er de fornøyd med å ha fått kontrakten, som altså blant annet innebærer transport og mekanisk forbehandling av brenselet.

– Det er veldig positivt at Studsvik har fått i oppdrag å håndtere JEEP I-drivstoffet. Det er en viktig del av avviklingen av det norske kjernefysiske forskningsprogrammet, og vi ser frem til samarbeidet med Ife og NND i dette viktige prosjektet, sier Joakim Lundström, forretningsområdeleder for drivstoff og materialteknologi hos Studsvik i en pressemelding.

– En lettelse

I miljøorganisasjonen Bellona er de også fornøyd med kontrakten med det svenske selskapet.

– Dette er en lettelse, sier Bellona-leder Frederic Hauge i en pressemelding.

– Norge har ikke klart å løse dette alene, og dagens lagringsforhold er uholdbare. Vi skulle gjerne løst dette her til lands, men det svenske alternativet ser ut som eneste mulighet, fortsetter han.

I pressemeldingen dere skriver miljøorganisasjonen at de tre tonnene med metallisk uran er blitt lagret under stadig dårligere forhold. De mener at brenselet må tas ut raskest mulig.

Ifølge Bellona er det vanninntrenging i dagens lager, og de viser til at akkurat denne typen brensel kan selvantenne i kontakt med vann.



– De tre tonnene denne avtalen handler om er det farligste avfallet, hvor Bellona har fryktet eksplosjon, men det et er kun en liten del av de totalt 16,5 tonnene med brukt brensel vi må håndtere i Norge, men et viktig steg i oppryddingen etter norsk atomindustri, sier Hauge i meldingen.