Tre prosent av SpaceX-satellittene mislykkes: Kan føre til krise i rommet når 42.000 skal skytes opp

Omtrent tre prosent av SpaceXs Starlink-satellitter i bane rundt jorden har mislyktes, og sluttet å svare på kommandoer fra jorden, viser en ny analyse. Satellittene kan derfor ikke styres i bane rundt jorden eller sendes lengre ut i rommet som planlagt.

Dette øker risikoen for at de kolliderer med andre satellitter og romfartøy, noe som kan føre til en kjedereaksjon av kollisjoner kjent som Kessler-syndromet.

Vanlig feilrate

Bak analysen, som har kommet frem til en feilprosent på tre prosent, står astrofysiker Jonathan McDowell fra Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA) og Chandra X-ray Center.

– Jeg vil si at feilraten deres ikke er veldig dårlig. Det er ikke verre enn andres feilrater. Bekymringen går på at selv med en vanlig feilrate ender man opp med svært mye skrot i rommet når antallet satellitter er såpass stort, sier han til Business Insider.

Analysen kommer på grunnlag av at SpaceX kunngjorde både i mai og juni at satellitter mistet sin manøvreringsevne. Men romselskapet sa ingenting om hvilke satellitter det gjaldt eller hvor mange.

Derfor analyserte Jonathan McDowell feilraten basert på SpaceXs egne data og den amerikanske regjeringens offisielle tall. Selv om feilraten ikke er på et uvanlig høyt nivå, må antallet tas i betraktning i forhold til antall satellitter som SpaceX planlegger å sende i bane rundt jorden.

Planlegger 42.000 satellitter

Til dags dato har SpaceX sendt mer enn 800 satellitter i bane og produserer for tiden rundt 120 nye hver måned, som skal brukes i det enorme Starlink-prosjektet. Det tar sikte på å ha totalt 42.000 satellitter i en stor konstellasjon rundt jorden for å forsyne verden med bredbåndsteknologi.

For å forhindre kollisjoner er satellittene utstyrt med ion-motorer som styrer banen rundt jorden og skyter dem ut i rommet når deres 'liv' slutter, men når satellittene ikke lenger er i stand til dette, øker det risikoen for det såkalte Kessler-syndromet.

Kessler-syndromet er oppkalt etter Nasa-forskeren Donald J. Kessler og handler om en kjedereaksjon der en kollisjon skaper vrak, som igjen skaper mer vrak som skaper nye kollisjoner til det hele løper løpsk.

Utvikler teknologier kontinuerlig

SpaceX har tidligere kunngjort at de anser risikoen for kollisjoner i rommet som svært liten og at de har et overvåkingsprogram for å oppdage potensielle problemer.

SpaceX har også tidligere kunngjort at de kontinuerlig utvikler teknologier for å forhindre oppskytning av satellitter med feil. Romfartsselskaper gjennomfører også simuleringer basert på data fra USAFs Joint Space Operations Center (JSpOC) NASA Orbital Debris Engineering Model.

Simuleringene viser at med en feilrate på én prosent og ingen mulighet for å manøvrere satellittene unna, vil det være én prosent risiko per tiår for at en defekt satellitt kolliderer med et stykke skrot i rommet.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.