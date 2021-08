Tre grep som gjorde at Asko lyktes med Norges største solcelle-anlegg

Askos sentrallager i Vestby er ikke bare landets største logistikkbygg, på taket har de kongerikets største solcelleanlegg. Da planene for anlegget begynte å ta form rundt 2008, var solceller veldig mye dyrere og strømprisen enn del lavere enn den er i dag.

Selv i 2014, da anlegget ble rullet ut, var kalkylene for solenergi og nedbetalingstid for et slikt anlegg mindre overbevisende enn i dag. Skepsisen var stor da styret i Norgesgruppen, som eier Asko, bestemte seg for å sette planene ut i livet, forteller Lars Erik Olsen på et webinar i regi av Fusen energi onsdag.

Olsen er teknisk sjef ved Askos sentrallager i Vestby samt daglig leder for selskapet Asko Bygg Vestby AS. Det var de som sto for gjennomføringen av solcelleprosjektet.

Forutsetning 1: – Skill ut en egen gruppe

Lars Erik Olsen mener at å skille ut et eget selskap var en av nøklene til suksessen.

– Hvis vi skulle spist av ressursene til den eksisterende organisasjonen, ville det fort oppstått friksjon, fastslår han på webinaret.

Han forklarer at det alltid vil være en del som stiller seg skeptiske til prosjekter som kommer på toppen av den daglige driften. På Asko i Vestby er det rundt 900 ansatte, og det er ikke utenkelig at enkelte av avdelingslederne kunne hatt motforestillinger mot å gi fra seg dyktige medarbeidere til et klima- og miljøprosjekt som eierne har pålagt dem å gjennomføre.

For mindre virksomheter er det ikke like enkelt å etablere et selvstendig selskap til å ta seg av et solcelleprosjekt. I så fall kan man heller skille ut en gruppe som bare skal jobbe med dette prosjektet, anbefaler Olsen, for å unngå interne gnisninger og rift om ressursene.

Forutsetning 2: – Sett av nok penger

Olsen legger ikke skjul på at det var flere i Askos egne rekker som stilte seg tvilende til prosjektet, og da særlig til økonomien i det. At styrelederen i Norgesgruppen predikerte et evighetsperspektiv for energisatsingen og lot millionene rulle i retning Olsens selskap, falt ikke i like god jord hos alle.

Finansdirektører og andre med et spesielt blikk for avkastningen til selskapet, ville nødvendigvis måtte legge fram lavere tall på bunnlinja de neste årene. Men det mener Lars Erik Olsen er en pris man må være villig til å betale for å lykkes med et solkraftverk av denne størrelsen.

Han lovpriser styret i Norgesgruppen, som fattet vedtak om at de ikke forventer samme avkastning fra miljøinvesteringer som fra andre investeringer. Olsen kaller vedtaket «outstanding», og sier at det ga ham og de andre i Asko Bygg Vestby ryggstøtte til å gjennomføre prosjektet og få avsatt nødvendige midler til det.

Norges største solcelleanlegg Byggeår: 2014–2018

Byggherre: Asko

Bygg: Asko på Vestby – flere bygg

Anlegg: 22.430 kvm paneler tak, 170 kvm fasade

Produksjon: Mer enn 3.000.000 kWh

Effekt: 3826 kWp

Asko Vestby er Norges største enkeltstående solcelleanlegg og er bygd ut i flere faser. Kilde: Fusen

Ledelsen gikk ut med at de hadde et 30-årsperspektiv på investeringene i klima og miljø, men Olsen er sikker på at solcellene vil være nedbetalt og gi netto gevinst lenge før den tid.

For et selskap som driver med kjøl og frys av tørrvarer, er solceller ekstra fordelaktig, for de produserer mest energi når kjølebehovet er størst – om sommeren.

Han nevner også effektprising av strømmen som en god grunn til å investere i egen kraftproduksjon og batterilagring, som Asko også har satt i gang med. Elektrifisering av lastebilparken vil også kreve sitt av energi, så det er ingen fare for at Asko ikke får avsetning for solenergien sin.

– Det beste er å få brukt den selv. Salg til nettet er ikke like spennende, sier Olsen om prisen man får for deling av overskuddsstrøm i dag.

Forutsetning 3: «Autentisk» ledelse

Han advarer mot konsernledere som ikke mener noe med klimasatsningen. De har kan hende fått med seg at en grønn profil lønner seg, for eksempel ved rekruttering av nye medarbeidere, men som egentlig ikke brenner for budskapet. Det vil skinne igjennom og gjøre at de ansatte ikke følger opp miljøtiltakene like helhjertet, tror Olsen. Det er en kulturell tregheten i alle organisasjoner som må overvinnes, for det mest bekvemme er alltid å fortsette som før, påpeker han.

I Asko og Norgesgruppen har det visstnok forholdt seg stikk motsatt. De har hatt en tydelig ledelse som har banket inn budskapet gang på gang, sier Olsen, som særlig fremhever utholdenheten («stayerevnen») til styreleder Torbjørn Johannson i Norgesgruppen.

– Torbjørn har vært veldig dyktig til å skape engasjement og repetere budskapet i forskjellige sammenhenger, slik at det har trengt ut i hele organisasjonen. En CEO må være autentisk, engasjementet må være oppriktig, understreker Olsen.

– Engasjement viktigere enn innsikt

Asko Bygg-direktøren toner ned sin egen rolle og mener at den praktiske gjennomføringen av utbyggingen har vært den enkleste jobben i prosjektet. Selv om det var mye fram og tilbake i starten og vanskelig å velge hvilket system man skulle gå for, har selve monteringen av solcellene og det tilhørende utstyret vært relativt enkelt å håndtere. Han skryter av medarbeiderne sine, og røper at han prioriterte folk med engasjement for prosjektet da han skulle bygge opp staben sin.

– Positive medarbeidere gir større fremdrift enn tekniske nerder, hevder Olsen.

Før de begynte å rulle ut det rekordstore taksystemet i 2014 bygde de et pilotanlegg som de høstet erfaringer fra i ett år. På spørsmål om det ikke var fristende å vente med utrullingen til solcelleprisene hadde falt ytterligere, svarer Olsen at det aldri var et tema.

– Hvis man tenker sånn, kommer man aldri av gårde, sier han.

Olsen sammenligner solcelleprosjektet på Vestby med selskapets satsning på el-lastebiler, som er «dobbelt så dyre» som vanlige lastebiler. Man er nødt til å ta noen valg, poengterer Olsen, og for Asko har klima- og miljøargumentene vært førende siden styret i Norgesgruppen gikk ut i 2008 og proklamerte at selskapet skulle ligge i front på dette feltet.

Samtidig startet de en omfattende kartlegging av driften for å finne ut hvor de kunne redusere klimafotavtrykket. En av de siste målsetningene de har lansert, er nullutslippsdistribusjon av dagligvarer i 2026. Om fem år skal altså alle Askos seks hundre lastebiler være fossilfrie.

Olsen sier at den bærekraftige profilen har gitt dem flere fordeler, blant annet er de blitt en attraktiv arbeidsgiver for miljøbevisste, unge arbeidssøkere, og de er blitt invitert inn i forskningsprosjekter og samarbeid om nye, teknologiske løsninger. I dag er Asko blant annet involvert i utvikling av sjødroner, energistyringssystemer og hydrogenlastebiler.

Lars Erik Olsen levner ikke mye håp for bedrifter som ikke har bærekraft som en del av strategien i dag.

– Det er starten på slutten, sier han.

TU gjør oppmerksom på at Fusen energi, som arrangerte webinaret, var leverandør av solceller til Asko Vestby.