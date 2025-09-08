Transportarbeidere mister ikke jobben til ny teknologi

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Innlegg kan sendes til debatt@tu.no.

Frykten for jobbene våre ligger som en mørk sky over samtalen om kunstig intelligens og automatisering. Og transport er en av sektorene der både potensialet og bekymringen for automatisering er størst.

En undersøkelse blant norske sjøoffiserer viser også at det er sterk skepsis til autonome skip. I fjor gikk amerikanske havnearbeidere til streik mot automatisert lossing av containerskip.

Det historien gjerne viser, er at ny teknologi endrer arbeidslivet, men den eliminerer sjelden behovet for mennesker. I beste fall skapes det nye muligheter for å få folk i arbeid.

Vi mener derfor at nøkkelen ikke er å erstatte mennesker, men å utvikle automatisering som kan avlaste arbeidstakere, øke sikkerheten og løse flere utfordringer samfunnet står overfor: en aldrende arbeidsstyrke, mangel på kvalifisert arbeidskraft og arbeidsforhold som gjør det vanskelig å rekruttere til kritiske sektorer.

Mangler fagfolk til sjøs og på land

Transportsektoren skriker etter arbeidskraft. Norske havner mangler kranførere, det betyr at mange kraner står ubrukt, og køene vokser på land og til sjøs.

De fleste havner langs Norskekysten mangler i tillegg utstyr for å laste og losse containere. Dermed må containerskipene ha kraner og kranoperatører om bord. Mye av arbeidstiden til operatørene går da med til seiling fremfor kranstyring. Det begrenser igjen rekrutterings-mulighetene, siden kranoperatører også må være kvalifiserte sjøfolk.

Samme problem gjelder for passasjerferger. Nordmenn på sommerferie møter lange fergekøer på grunn av mannskapsmangel.

Også lastebilnæringen i Europa er i krise. International Road Transport Union anslo i 2023 at 7 prosent av jobbene som lastebilsjåfør var ubesatt, det utgjør godt over tre millioner stillinger.

Videre anslår de at like mange sjåfører kommer til å pensjonere seg i løpet av de neste fem årene. Stillesittende, ensformig arbeid, lange skift, stress og isolasjon gjør det vanskelig å rekruttere nye sjåfører.

Gjør arbeidsplassene attraktive

Sintef samarbeider med transportbransjen for å utvikle løsninger som kan forbedre effektiviteten og arbeidsmiljøet.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Når AI-kostnadene løper løpsk: Nå velger flere å trekke jobben hjem

I SFI Autoship forskes det på teknologi som flytter kranoperatørene fra skip til sikre kontrollsentre på land, hvor de kan fokusere mer på selve kranstyringen. Operatørene trenger heller ikke være sjøfolk, og de slipper lange perioder borte fra hjemmet. Det kan gjøre rekrutteringen enklere.

Fjernstyring kan også flytte mennesker fra potensielt farlige situasjoner, det er flere alvorlige ulykker med skipskraner hvert år.

Et annet eksempel er det EU-finansierte prosjektet Modi, som handler om automatisering av godstransport. Blant annet tester vi ut automatiserte lastebiler som kan operere uten sjåfør om bord under visse forhold.

Vi undersøker potensialet for automatisert godstransport mellom Rotterdam og Oslo. Ulike teknologier testes ut i utvalgte forsøk fire ulike land, blant annet på havna i Moss.

Kan ta over monotone kjøreturer

Autonome lastebiler kan ta over lange, monotone kjøreturer, slik at menneskelige sjåfører kan bruke tid på de mer komplekse oppgaver knyttet til logistikk og ruteplanlegging.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Er du ingeniør eller teknolog? Bli med i NITO og få en Osprey-sekk!

I Modi undersøkes også fjernoperasjoner som en del av løsningen. Fjernoperatører kan overvåke og, om nødvendig, ta kontroll over autonome lastebiler fra kontrollsentre etter at kjøretøyet har utført en trygg stoppmanøver.

Begge eksempler viser hvordan automasjon og fjernoperasjon kan forbedre arbeidshverdagen for yrkesgrupper som lastebilsjåfører og sjøfolk.

Overvåker flere kjøretøy samtidig

Fjernoperatører kan overvåke flere kjøretøy eller kraner samtidig, noe som bøter på mangelen på arbeidskraft. Samtidig unngår de lange perioder borte fra familien, noe som kan gjøre jobben mer attraktiv for nye generasjoner.

Det er på tide at vi snakker om automatisering på en ny måte. Målet med automatisering i transportsektoren bør ikke være å erstatte menneskene som jobber der i dag, men å få mennesker og maskiner til å samarbeide i større grad.

Det vil skape en bedre arbeidshverdag og en mer effektiv transportsektor.