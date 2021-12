Transocean vil kvitte seg med ansatte som ikke vaksinerer seg

Tirsdag skal ledelsen i Transocean Norge ha sendt ut en melding til sine ansatte om at uvaksinerte vil miste jobben, skriver Aftenbladet/E24.

I en e-post skriver ledelsen i selskapet at de innfører strenge tiltak for å hindre smittespredning på riggene og at de vil kreve vaksinering for å entre en rigg.

– De som har valgt å ikke gjøre dette, vil nok måtte finne seg annet arbeid. Effekten av smitte om bord er så dramatisk at vi som selskap ikke kan fortsette slik. Det første som kommer, er at de som er uvaksinert og smittet må bære den økonomiske konsekvensen selv, skriver Transocean, ifølge Aftenbladet/E24.

Vil se på det juridiske

Ikke uventet har det skapt reaksjoner fra de ansatte. Ifølge Steinar Nesse i Safe-klubben i Transocean ble e-posten sendt ut til mellom 1500 og 1600 ansatte. Han sier til Aftenbladet/E24 at det er klart at ansatte reagerer sterkt på at de mister jobben om de ikke vaksinerer seg.

En annen fagforening, Industri Energi, sier de vil gå gjennom de juridiske aspektene for å se om Transocean Norge går for langt.

Teknisk Ukeblad har forsøkt å komme i kontakt med direktør Rune Kvål i Transocean Norge uten hell. Til Aftenbladet/E24 ønsker han ikke å kommentere saken.

Arbeidstilsynet skrev i en melding tidligere i desember at arbeidsgiver i utgangspunktet ikke kan kreve å få vite vaksinasjonsstatus eller testing.

Her finnes det noen unntak, men arbeidsgiverne må først gjøre en risikovurdering i samarbeid med arbeidstakerne og de tillitsvalgte før de setter i verk arbeidsmiljøtiltakene som skal redusere smitterisiko. Etter at disse arbeidsmiljøtiltakene er satt i verk, kan arbeidsgiverne fortsatt ha en risiko for smitte som gjør det nødvendig med kontrolltiltak, som kan være å spørre om vaksinasjonsstatus.

Tilsynet er likevel tydelige på at å ta vaksine er frivillig og ikke noe arbeidsgiverne kan pålegge arbeidstakerne.

Kan omplasseres

Arbeidstilsynet påpeker at dersom arbeidstakere ikke er vaksinert, kan arbeidsgiverne i visse tilfeller ha behov for å å endre arbeidsoppgaver eller omplassere arbeidstakerne.

– Dette må arbeidsgiverne vurdere konkret i hvert enkelt tilfelle. Arbeidsgivere har mulighet til å gjøre slike endringer i kraft av styringsretten de har. Styringsretten er begrenset av lov, tariffavtale og arbeidsavtale.

Betydelige eller vesentlige endringer utenfor styringsretten kan ikke skje uten at arbeidsgiverne og arbeidstakerne blir enige om å inngå en ny avtale, eller ved at arbeidsgiverne gjennomfører en formell oppsigelse – en endringsoppsigelse. Endring av arbeidssted eller betydelige endringer i arbeidsoppgaver eller ansvarsområder er normalt utenfor arbeidsgivernes styringsrett, og de kan ikke gjennomføre slike endringer alene.

Selskapet er langt fra det første som setter denne typen krav, i hvert fall ikke om vi ser ut over Norges grenser. Google er siste i rekken som krever at ansatte tar vaksinen, og de har gitt de ansatte beskjed om at de vil bli trukket i lønn og så miste jobbene sine om de ikke følger selskapets vaksinepolitikk.