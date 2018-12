Trådløse ørepropper utviklet for treningsbruk venter i luke 19

I år som i fjor bugner det av fine premier i våre redaksjonslokaler. Derfor er det lurt å sjekke innom tu.no, eller gå rett til tu.no/julekalender hver dag for å prøve lykken.

I luke nummer 19 kan du vinne Elite Active 65t, tredje generasjon av Jabras helt trådløse ørepropper og utviklet for treningsbruk. Øreproppene støtter alle de store stemmestyringsplattformene og via et trykk får du tilgang til Alexa, Google Now og Siri. Fire-mikrofonsteknologi gir effektiv vindstøydemping på samtaler, mens de avanserte høyttalerne lar deg blokkere ut – eller slippe inn – omgivelseslyder.

Øreproppene har sikker og komfortabel passform, integrert bevegelsesdetektor og to års garanti mot skader fra svette og støv. Elite Active 65t har opptil fem timers batterikapasitet per lading og 15 timer med det medfølgende ladeetuiet.

Premien har en verdi på 1998 kroner og er levert av Jabra.

