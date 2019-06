Toyotas elbilsatsing er ingen kursendring

Da Toyota i forrige uke avduket sin nye elbilstrategi, var de langt mer frempå enn de hittil har vært når de har snakket om elbil.

Toyota har lenge vært sterk i troen når det kommer til hydrogen. De har en hydrogenbil i salg i mange markeder. Men noen elbil har de ikke laget, med unntak av et par bensinbiler bygget om eksternt.

Nå har de presentert planer om å være mer aktive på elbilfronten.

Satser fortsatt på hydrogen og hybrid

Men de har på ingen måte lagt brenseceller og hydrogen på hylla. Det er heller ingenting som tyder på at de skal bevege seg vekk fra hybridbiler. At det har skjedd en stor endring i Toyotas prioriteringer ser derfor ut til å være feil konklusjon.

Tvert i mot legger de stor vekt på at fremtiden består av drivlinjer som hydrogen, hybrid og elbil.

Det burde ikke overraske noen. Toyota har investert betydelige summer i teknologiene.

Samtidig er det ikke veldig konkrete elbilplaner Toyota har lagt frem.

Standardiserte batteripakker

Den nye strategien deres bygger på samarbeid med en rekke ulike selskaper. Det skal gjøre at de kan produsere standardiserte batteripakker, som er designet med tanke på bruk i flere applikasjoner enn bare en enkelt bil.

Disse batteripakkene kan tas ut og gjenbrukes som energilager senere, og en standardisert design skal gjøre dem langt enklere å resirkulere.

Det gjør det mulig for Toyota å gå inn i energimarkedet med en strømlinjeformet energilagringsløsning.

Personlig mobilitet fra Toyota. Kommer på markedet i 2021. Foto: Toyota

Energien bilene skal lades med skal primært komme fra fornybare kilder. Det må bety at Toyota planlegger eget ladenettverk.

Selvkjørende godstransport

Bilene skal også være autonome, og kunne fungere til transport av folk så vel som gods.

Toyota planlegger også å bruke data fra bilene til alt fra å dele informasjon om været, til å overvåke huset ditt når bilen står parkert. Vi tipper de ønsker å sukre pillen litt, for i realiteten er data innsamlet fra bilene en gullgruve for produsenten.

Spesielt i en verden hvor biler deles, og de kan bruke dine kjøredata til å gjøre deg til en mer lojal kunde, eller ta betalt fra tredjepart for å foreslå at du tar handleturen i akkurat deres forretning. Det er større verdier enn kjøretøy det handler om.

Inngår samarbeid i Kina

For å få dette på beina har de inngått samarbeid med en rekke kinesiske aktører, og den viktigste er CATL, som skal levere battericellene.

Toyota har lenge snakket om at de utvikler faststoffbatterier til sine fremtidige elbiler. Det er inntil videre ikke slike batterier det er snakk om her. Dette utvikler de i samarbeid med Panasonic, og fruktene skal angivelig presenteres i forbindelse med Tokyo-OL i 2020.

Toyotas fremtidsvisjoner slik det så ut i desember 2017. Foto: Toyoya

Men de ser for seg at de trenger så mange batterier til alle ulike drivlinjer, at de må samarbeide med en rekke partnere. Det er en kløft mellom teknologien som er tilgjengelig på markedet nå, og den de selv utvikler, forteller Shigeki Terashi, selskapets executive vice president.

Ladbar hybrid

Til tross for at japanerne tilsynelatende har bestemt seg for å gå elektrisk, heter det i selskapets fremskrivinger fra 2017 at hydrogenbiler vil være den dominerende nullutslippsbilen frem til omtrent 2050.

Toyota påpeker riktignok nå at elbiler vokser raskere i popularitet enn de så for seg for halvannet år siden, og planen er at de skal rulle ut sine første elbiler neste år.

Likevel: Toyota tror at ikke-ladbare og ladbare hybrider kommer til å være den klart største delen av de elektrifiserte bilene, med særlig vekst innen ladbare hybrider.

Småbiler og sparkesykler

Bilene de presenterte før helgen er dessuten noe ganske annet enn det mange andre bilprodusenter har lansert.

Mens for eksempel Volkswagen-gruppen lanserer den ene bilen etter den andre, var det mest konkrete Toyota viste frem, produkter innen kategorien «personlig mobilitet». Det vil si elektriske sparkesykler og lignende, i tillegg til små biler med plass til én eller to personer, med en toppfart på 60 kilometer i timen.

Disse er ment for det japanske markedet, og har planlagt lansering i 2020 og 2021.

Fullblods elbiler skal komme fra neste år. I praksis er det her snakk om elektriske C-HR/Izoa for det kinesiske markedet. Først en gang i neste tiår er det snakk om å lansere biler i C- og D-segmentene. Det er mulig på grunn av et samarbeid med Subaru om å utvikle en plattform for elbiler i felleskap. Plattformen kalles e-TNGA.

Disse konseptene skal gi et hint om Toyota-elbiler som kommer en gang neste tiår. Foto: Toyota

Dette skal resultere i alt fra mellomstore biler til store sedaner og SUV-er, men det nevnes ingen årstall i pressemeldingen.

Toyota har også andre samarbeid gående med Suzuki og Daihatsu for andre kjøretøygrupper.

En enda hardere tolkning av teksten er at en av verdens aller største bilprodusenter ikke har funnet det bryet verdt å utvikle sin egen elbilplattform.

Hydrogen er sentralt

Det er fortsatt rom for hydrogen i Toyotas nullutslippsfremtid. Bilde: Toyota

I presentasjonen til Toyotas Shigeki Terashi er det viet en del plass til personbiler med hydrogenbrenselceller. Toyota seg for seg å utvikle slike biler i en rekke størrelser, med lengre rekkevidde enn elbilene.

Terashi sa at hensikten med pressekonferansen om elbiler var at de ikke hadde gitt noen konkrete opplysninger om strategien sin tidligere. Men det skal sies at de ikke kom med noen svært konkrete opplysninger denne gangen heller. Derimot var budskapet at elektrisk mobilitet vil endre forretningsmodellen til Toyota.

Fra å selge biler, til å selge mobilitet. Ikke en utvikling som er unik for denne bilprodusenten.

Ikke skremt av Volkswagen

På spørsmål om Toyota har endret innstilling til elbiler på grunn av Volkswagens offensive holdning, svarer Shigeki Terashi at de ikke har endret seg.

– Volkswagen og andre konkurrenter gjør forskjellige ting. De har annonsert sine planer, og vi ble ikke stimulert av disse. Det har stått i avisartikler at Toyota henger bakpå med elbiler og at vi har bestemt oss for å akselerere vårt initiativ, sier han, og legger til at det bare er avisenes tolkning.

Planene Toyota nå presenterer har de hatt i lang tid, forklarer han.

– Når du skal produsere elbiler må du ha en styrke innen batterier, motorer og annet. Du må samarbeide med mange partnere. Om du vil ha elbiler i full skala må du ha satt opp en organisasjon, og en avdeling som leder det. I 2006 begynte vi med noen få personer. Nå har vi mer enn 90 personer i elbilkontoret. Vi har hatt denne planen i lang tid og har bare fulgt planen, sier Terashi.

– Vi har ikke endret kurs

At de nå presenterer planene sine handler ikke om at de fremskynder noe som helst. Sett i lys av hvordan de har snakket om hydrogenbiler, handler dette bare om at de må kommunisere klart og tydelig mot markedet, forklarer han.

Å snakket høyt og varmt om hydrogenbiler er derfor en måte for Toyota å skape aksept for teknologien i markedet. Det har aldri vært motsetninger mellom hydrogen og batteri innad i selskapet, skal vi tro sjefen.

– Vi har ikke endret kurs. Vi har ikke gjort noen endringer i planene om brenselcellebiler heller, sier han, og lover at han fremdeles kommer til å holde fokus på hydrogen.

Dette er en av de kommende elektriske kjøretøyene fra Toyota, kalt "walking area BEV", eller gågate-elbil. Foto: Toyota

Toyota må imidlertid forholde seg til utslippskrav. Terashi viser til at Japan nylig kom med lignende utslippskrav som EU, og tror at EU-kravene vil bre om seg i verden. I tillegg kommer de strenge amerikanske CAFE-kravene.

Ingen krav om elbil-produksjon

Men det er ingen krav som sier at for eksempel halvparten av produksjonen må være nullutslippsbiler, sier Terashi. Han sier at det kan være nok med så lite som 10 prosent av produksjonen for å oppfylle kravene i mange regioner. Mye kan løses med hybrider, og resten med ladbare hybrider, elbiler og hydrogenbiler.

Men til syvende og sist er det markedet som bestemmer, og bilprodusentene må tilby det kundene vil ha. Det betyr at hybrider er helt nødvendig, særlig i Europa, og totalt sett har hybridsalget økt raskere enn Toyota tidligere har trodd det ville.

Batteriene som skal stå i Toyotas fremtidige elbiler skal på sikt være faststoffbatterier. Dette er batterier hvor elektrolytten ikke er flytende, noe som reduserer brannfaren og gjør det mulig å bygge batterier med høyere energitetthet.

Tror på fremtidsbatteriet

Men før de kan introdusere denne teknologien må Toyota være sikker på at batteriene er trygge, har god driftssikkerhet og lang levetid. De må også være kompakte og kunne leveres til en fornuftig pris.

Derfor gir det inntil videre mening å bruke den batteriteknologien som er på markedet allerede.

Selskapet utstråler likevel klokketro på at gjennombruddet er på vei, og lover å vise frem det første batteriet til offentligheten neste år.

Terashi vil ikke si noe om andelene Toyota ser for seg innefor ulike drivlinjer i fremtiden. Han tror de vil selge mindre enn en million elbiler i året innen 2025. Det hele vil være avhengig av at de kan tilby elbiler folk vil ha. Det igjen vil styres av hvordan bilmarkedet reguleres.

Slik det ser ut nå tror han at hybridbiler vil være det største volumet for Toyota i 2025.

I 2030 ser de for seg å selge en million nullutslippbiler i året. Hvor mange av disse som går på hydrogen spår de ikke noe om. Og selv da tror de at 4,5 millioner av bilene de selger vil være hybrider eller ladbare hybrider.