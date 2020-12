Tørt juletre brenner opp stuen på få sekunder

Denne artikkelen er en ny utgave av en artikkel som først ble publisert på Ingeniøren 19. desember 2017.

Kulden og mørket i desember kureres best med stearinlys.

Men kombinasjonen av tørr gran og åpen ild er ikke helt ideell. Sørg derfor for å holde treet friskt til julaften ved å vanne det.

– Det er lurt å vente med å ta juletreet inn til dagen før. Men det beste er å skaffe seg en juletrefot, hvor du kan helle litt vann i, slik at fuktighet kan trekkes ut i grenene, sier Jacob Christensen, leder for forebygging i Brand og Redning Sønderjylland.

Han legger til at hvis treverket er tørt, er det en svært dårlig idé å tenne det. Hvis du allerede har fått treet i hus og lar barna pynte det, må du frem med vannkannen.

Unngå brannfeller i julen Gå aldri vekk fra tente lys Den som tenner må også slukke Ha alltid vann i nærheten Hold deg på kjøkkenet mens du lager mat på komfyren Ikke plasser brennbare gjenstander på komfyren Kilde: Det danske beredskapsstyrelsen

Tørr gran brenner raskt

US Consumer Safety Commission (CPSC) har laget en test som viser hvor fort det kan gå når ilden tar tak i tørr gran.

Mens det hovedsakelig er røykutvikling som vil inntreffe først ved brann i et vannet juletre, tar ilden mye raskere tak i grenene til et tørt tre.

Ifølge Jakob Christensen, som også er talsmann for forebygging i Danske Beredskaber, må man være oppmerksom på levende lys i nærheten av juletreet.

– Om du har stearinlys som en del av juletrepynten brenner disse fort ut, så man trenger ikke følge med så lenge, men det er en risiko for at man tar blikket fra treet for lenge av gangen, sier Jacob Christensen.

Han anbefaler at du aldri går fra levende lys, og at den tenner lysene, også slukker. Det er også lurt å ha litt vann i nærheten av juletreet i tilfelle ulykken skulle være ute.

Flere branner i desember

Statistikken taler for seg selv. I desember rykkes det ut til i gjennomsnitt 549 branner i private hjem, ifølge tall fra Dansk beredskapsstyrelse. Det er 30-40 prosent mer enn i en vanlig måned.

LED-lys og elektriske lyskilder kan være en god erstatning for levende lys, og ifølge Bolius velger dansker også i økende grad å bruke dem.

Man skal imidlertid ikke begynne å finne den indre hobbyelektrikeren og prøve å reparere lyskjedene hvis de går i stykker, sier rådet.

– Hvis du har en lyskjede som har gått i stykker skal du ikke begynne å reparere den selv. Det kan være en ødelagt pære eller en ødelagt ledning som man tenker det er lett å fikse. Her bør du kjøpe en ny for å være på den sikre siden, sier Jacob Christensen.