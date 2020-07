Tørris skal sikre verdensrekord for elektrisk motorsykkel

Det skulle ha vært i år, men på grunn av koronaen er rekordforsøket for verdens raskeste el-motorsykkel utsatt til neste år. Men det gir bare utviklerne av Voxan, et datterselskap av teknologiselskapet Venturi, mer tid til å optimalisere hele oppsettet. Rekordforsøket skal skje på verdens største saltslette, Salar de Uyuni i Bolivia.

Målet er å sette en godkjent verdensrekord for elektriske motorsykler, og modellen som heter Voxan Wattman bør helst nå 330 km/t, og dermed bryte den eksisterende rekorden på 329,085 km/t satt av Ryuji Tsuruta på en Mobitec EV-02A. Kategorien for rekordforsøket heter 'elektriske motorsykler med enhjulsdrift, delvis strømlinjet og under 300 kg'.

Må få bort varmen

Mannen som skal sikre verdensrekorden blir den flerfoldige verdensmesteren i roadracing, italienske Max Biaggi.

For å oppnå dette målet er Voxan Wattman utstyrt med en elektrisk motor på 317 kW, som blir forsynt med energi fra et batteri på 15,9 kWh.

Siden all energien skal brennes av i løpet av få minutter, frigjøres store mengder varme som må avkjøles bort fra motor og elektronikk. Derfor har ingeniørene bak tenkt ut et system der tørris lagres i en container på motorsykkelen. Dermed kan motorsykkelen gjøres mer aerodynamisk, da det ikke er behov for å installere tradisjonelle kjølere som med fartsvinden kan fjerne overflødig varme fra en kjølevæske.

Tørris og ingen brems

Selve batteriet består av 1470 celler og veier 140 kg. Den totale vekten på motorsykkelen er 300 kg. Dekkene som skal tåle den store belastningen kalles Michelin Pilot RS+ og skal være sertifisert for 350 km/t. Men for å være på den sikre siden har Michelin sammen med Voxan brukt en testbenk for landingshjul til fly, og dermed bekreftet at dekkene faktisk kan holde opptil 450 km/t.

Siden motorsykkelen ikke skal svinge noe særlig, har forgaffelen blitt byttet ut med en fjærings-/støtdemper, som man kjenner fra biler, også kalt double wishbone. Frambremsen er også kuttet ut.

Voxan Wattman er bygd med tanke på at sykkelen skal kjøre rett fram for å sette fartsrekord. Foto: Voxan Motors

Men nå kan det oppstå en viss forvirring. For noen vil nok hevde at verdensrekorden for elektriske motorsykler tilhører Lightning Motorsykler LS-218, som i 2011 nådde 350,8 km/t (218 mph) på Bonneville Salt Flats. Men denne regnes ikke som den offisielle verdensrekorden, da den er registrert under South California Timing Association (SCTA). I 2013 fikk LS-218 også godkjent sin rekord hos FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) og AMA (American Motorcyclist Association).

Med andre ord ser det ut til at rekordhastighetsrekorder for motorsykkel begynner å ligne på verdensmesterskap i boksing – hvilket VM er det du nettopp vant?

Denne artikkelen ble først publisert av Ingeniøren.dk.