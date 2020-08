Tørr inneluft øker smitterisikoen – flere luftutskiftinger reduserer den

Forskere er usikre på fasiten, men frykter at den tørre inneluften fra moderne ventilasjonsanlegg kan øke smitterisikoen gjennom vinteren. Høst og vinterstid kan ventilasjonsanlegg gjøre at relativ luftfuktighet synker ned mot, eller under, 20 prosent. Mye tyder på at dette øker risiko for smitte av en rekke luftveisvirus, inklusive influensa og andre humane koronavirus som gir vanlig forkjølelse.