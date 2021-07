Tokyo: Robotservitører skal få flere i arbeid

Det yrer av liv i den nyåpnede Dawn Avatar Robot Café i Tokyo. Baristaen, en stor transformerslignende robot, tar kaffebestillinger fra en lang kø av mennesker. Mindre og alian-lignende roboter serverer mat til gjestene.

Dette viser bilder fra kafeens åpningsdag i juni, publisert av Euronews.

Vanligvis skrives det om roboter som erstatter arbeidsplasser og mennesker - men i dette tilfellet er det ikke slik. Dawn Avatar Robot Café har nemlig som mål om å skape flere arbeidsplasser - til syke og funksjonshemmede arbeidstakere.

Avatarer fjernstyres av piloter

Og slik fungerer det. Robotene betjenes eksternt via internett, og tjener som avatarer for folk som ikke kan forlate huset i lange perioder på grunn av fysiske funksjonshemninger, sykdom eller andre årsaker.

Robotene kalles derfor avatarer, og de ansatte som styrer dem kalles piloter. På nettsiden til Dawn Avatar Robot Cafe står det at 49 piloter er ansatt i virksomheten.

De ansatte kan også kommunisere med gjestene gjennom en mikrofon, og kan velge farge på øynene og påkledning. Barista-roboten som lager kaffe til de besøkende fjernstyres av en ALS-pasient som arbeidet som barista før sykdommen.

Alter-ego robot OriHime-D serverer mat til gjestene. Den fjernstyres av mennesker som av ulike grunner ikke kan forlate hjemmene sine. Foto: Dawn Avatar Robot Cafe

Vil bekjempe ensomhet og isolasjon

Den innovative kaféen er den siste satsingen til Ory Laboratory Inc, et japansk robotikkfirma som jobber for å skape et mer tilgjengelig samfunn. Gründer og administrerende direktør, Kentaro Yoshifuji, fikk ideén til selskapet etter selv å ha vært sengeliggende og isolert i tre år.

Siden den gang har han hatt som mål å bekjempe isolasjon og ensomhet - og har utviklet roboter nettopp til det formålet.

Roboten OriHime-D, som blant annet blir brukt til å servere gjestene på Dawn Café, kan styres bare ved hjelp av øyebevegelse. Det betyr at selv folk som er immobilisert har mulighet til å jobbe på kafeen.