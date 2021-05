Tok grep for å hindre sjøsyke brubyggere

Trysfjordbrua i Kristiansand kommune er en fritt frambygg-bru som blir 534 meter lang og med et hovedspenn på 260 meter. Målt etter hovedspenn blir brua den fjerde lengste fritt frambygg-brua i landet. Med 24 meters bredde blir det den bredeste. Bredest fordi man normalt ville ha bygget to parallelle bruer i stedet for én firefelts.