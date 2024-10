3. oktober 2016 kjørte et passasjertog inn i et ras av steinblokker og sporet av like ved samme område, skriver VG.

Den gang var det ingen personer som omkom, men to personer ble lettere skadet. Det var totalt 16 personer på toget.

Statens havarikommisjon undersøkte ulykken og konkluderte med at nedbør var en utløsende faktor for raset. I rapporten ga de Bane Nor en sikkerhetstilråding.

«Denne retter seg mot at Bane Nor må ha rutiner som fanger opp økt og endret rasfare som følge av endringer i klima- og værsituasjonen», sto det i rapporten.

Bane Nor opplyser til VG at de nå ser på om sikkerhetstilrådingen har blitt fulgt opp.

Torsdag ettermiddag klokken 14.15 fikk politiet melding om at et persontog på vei fra Trondheim til Bodø hadde sporet av mellom Bjerka og Mo i Rana i Nordland. En lokfører ansatt i togselskapet SJ Norge døde i ulykken.

Tre personer ble sendt til sykehus med skader, og en person ble sendt til legevakten. Trolig skyldes avsporingen et steinras over skinnegangen.