Dagtoget mellom Trondheim og Bodø på Nordlandsbanen kjørte torsdag forrige uke inn i en stein og fikk betydelige skader.

Det betyr at SJ Norge kun står igjen med to lokomotiver til å drifte Nordlandsbanen, skriver selskapet i en pressemelding.

Til og med helgen klarte selskapet å betjene reisende på dagtid med disse togene, men siden det ene lokomotivet må på verksted, vil Nordlandsbanen kun betjenes med et lokomotiv fremover.

Buss for tog

Lokomotivet som fikk skader, var nyrestaurert og ute på en testtur etter et lengre verkstedopphold.

– Vi er svært lei oss for at våre kunder igjen blir rammet av lokomotivmangel på Nordlandsbanen. Situasjonen var allerede svært kritisk og alvorlig fra før, og igjen ser vi hvor sårbar situasjonen på Nordlandsbanen er, både når det gjelder lokomotivmangel og infrastrukturen, sier Randi Ness, direktør for kommunikasjon og marked i SJ Norge.

I november ble det kjent at alle nattog på Nordlandsbanen ble innstilt på ubestemt tid etter at det hadde skjedd to ulykker på strekningen på kort tid.

Nå som enda et lokomotiv er skadet må strekningen mellom Mo i Rana og Bodø betjenes med buss.

Ingen tilfredsstillende tilbud

Som en midlertidig løsning for å bedre tilbudet på Nordlandsbanen har Norske tog forsøkt å leie lokomotiver.

I februar ble det klart at det ikke kom inn noen tilbud som tilfredsstilte kravene i forespørselen selskapet sendte ut i desember.

Konkurransen ble dermed avlyst, og Norske tog kunne da opplyse at de skulle gå i direkte dialog med flere leverandører for å undersøke muligheter for leie.