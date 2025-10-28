Dette kan løse beredskapen for hele jernbanen

Grenland Rail kjører tog over hele Norge og store deler av Sverige. Fra Narvik i nord til Boden i øst, Bergen i vest og Malmö i sør. Gitt det omfangsrike og mangslungne jernbanenettet de nå opererer på, har de etablert en omfangsrik stall med egne lokomotiver.

Løser Nordlandsbanen

Ett av deres mest moderne lokomotiver er nå leid inn av Norske Tog for å løse utfordringen ved Nordlandsbanen, som ble rammet av skred mellom Mosjøen og Mo i Rana for et drøyt år siden.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold De har jobbet med ERP-systemer i årevis. Nå skal de bli Nordens beste leverandør

Lokomotivet som ble rammet av skredet, måtte skrotes. Jernbanestrekningen har i ettertid forblitt delt. Både persontrafikk og godstransport har fått lide. Det har vært krevende å finne materiell for å løse floken, spesielt fordi lokomotivene på strekningen må kunne driftes på både diesel og elektrisitet.

Mulig å tilpasse

Kombinasjonen av diesel og elektrisitet som «drivstoff» for lokomotiver er mest vanlig innen godstrafikk. I og med at Grenland Rail frakter gods og anleggsmaskiner langs så mange og varierte strekninger, er lokomotiver som fungerer både med «diesel og elektrisitet» noe jernbaneselskapet allerede har i sin stall.

Før lånelokomotivene kan tas i bruk i persontrafikken på Nordlandsbanen, må de imidlertid tilpasses bruk med «levende» personvogner. Det krever en del tilpasninger og ekstrautstyr sammenlignet med å trekke «døde» godsvogner.

Samarbeidet mellom Grenland Rail og Norske Tog viser at dette lar seg gjøre. Det er bra for Nordlandsbanen. Men viser også vei for hvordan beredskapen for hele det norske jernbanenettet kan løses hva angår lokomotiver som kan kjøre selv om strømnettet skulle falle ut.

Løser en større utfordring

Raset langs Nordlandsbanen er forhåpentligvis et enkelttilfelle. Uansett er det likevel en økende bekymring i jernbanesektoren for hvordan vi skal håndtere eventuelle andre utfall av strømforsyningen langs det norske jernbanenettet. De fleste og mest trafikkerte strekningene er elektrifisert. Det betyr at kontaktledningen må få strøm for at toget skal gå.

Kutt i el-tilførselen betyr full stans.

Frykten for el-kutt ligger i tiden. Villere vær, tekniske feil, konflikter og angrep mot infrastruktur er noe vi som samfunn i større grad må være forberedt på enn tidligere. Dersom strømmen kuttes, vil togene stå. Med lokomotiver som kan drives nærmest sømløst av enten diesel eller elektrisitet, vil vi bli langt mindre sårbare.

Skjær i sjøen

Til tross for behovet for beredskap, har Norske Tog bestilt 17 nye helelektriske persontog der lokomotivet er integrert i vognsettet, såkalte motorvognsett. Disse kan ikke skille lokomotivet fra personvognene.

Forsvaret har da også, for bare få dager siden, advart mot hel-elektrifisering av jernbanen.

En løsning verdt å vurdere

Utfordringen med beredskapslokomotiver må uansett løses. Et forslag har vært å kjøpe inn en stall med egne dieseldrevene lokomotiver som plasseres strategisk rundt i jernbanenettet.

En annen løsning kan være å innlemme flere kombinerte lokomotiver i den daglige driften, slik løsningen nå blir på Nordlandsbanen. Det vil kunne tilby en rullende og operativ beredskap – på strekninger som vurderes spesielt utsatte og viktige for kontinuerlig drift.

Avtalen mellom Grenland Rail og Norske Tog vil uansett vise vei. Og vil gi både erfaringer og læring for hvordan en fremtidig beredskapsmodell kan implementeres.

Det er jammen gledelig å oppleve at fragmenteringen av den norske jernbanen endelig byr på noe godt.