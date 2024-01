Nygård kom med erklæringen i sin Jernbanetale mandag formiddag – den første i sitt slag av det som skal bli en årlig tale.

Punktlighet sto øverst på listen. Nygård vedgikk at det ikke er godt nok i dag, men nå lover han forbedringer.

– Vårt mål er at togene skal komme og gå slik det står i rutetabellene. Her har vi ikke alltid vært flinke nok, sier han.

– I de kommende årene skal togtrafikken bli mer punktlig. Dette er et løfte fra alle i jernbanesektoren til de reisende og godsnæringen, fortsatte han.

Nygård sa ingenting om hva slags mål man setter seg eller når disse skal nås.

– Strammere handlingsrom

Før påske legger regjeringen fram forslag til Nasjonal transportplan. Nygård ville ikke antyde noe om hvor mye penger det settes av til jernbane de kommende årene. Men:

– Det som er helt sikkert, er at det økonomiske handlingsrommet nå er mer begrenset enn tidligere, sa han. – Det betyr at det blir enda viktigere enn noensinne å få mer jernbane og bedre reisetilbud for hver krone.

Nygård sa videre at arbeidet med å få mer punktlige tog omfatter hele jernbanesektoren, eller jernbanefamilien. Men det handler ikke bare om penger, understreket han.

– Vi trenger bedre samarbeid og koordinering mellom etater og virksomheter og en enda sterkere kultur i sektoren for å forhindre forsinkelser og innstillinger, sa han.

Tok opp sikkerhetskultur

I Nygårds tid som samferdselsminister har det vært flere krevende saker knyttet til jernbanen. I tillegg til forsinkelser og innstillinger, nevnte han problemene med Follobanen og brukollapsen ved Ringebu på Dovrebanen.

Nygård ga uttrykk for at han har klare forventninger til forbedringer innen samarbeid og ledelse i sektoren. I tillegg ønsker han bedre sikkerhetskultur.

– Det er ikke godt nok når passasjerer blir sittende fast i fire timer i en tunnel uten informasjon og strøm. Jeg og regjeringen forventer at dere får på plass gode rutiner og systemer som følges. Hver og en av dere har et ansvar.

Et bedre tilrettelagt digitalt tilbud er også noe som må prioriteres, påpekte han.

– Det må være lett å planlegge og kjøpe en reise sømløst på tvers av operatører og transportformer. Og vi må få god informasjon om forsinkelser og andre reisealternativer når vi først står der og toget ikke går.