To statsråder besøker Lyse i morgen: Bransjen krysser fingrene for ny vannkraftskatt

I morgen legger regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2021. I den anledning har både olje- og energiminister Tina Bru (H) og næringsminister Iselin Nybø (V) valgt å ta turen til Lyse-konsernets hovedkontor i Stavanger.

– Vi har ikke fått noen signaler, og har heller ikke stilt så mange spørsmål, men jeg håper det kommer noe om vannkraften. Det er veldig hyggelig at de kommer hit, sier Lyse-direktør Eimund Nygaard til TU.

Han har lenge kjempet for å endre grunnrenteskatten på vannkraft. Lyse bruker Jøssang kraftverk på Jørpeland som eksempel på at dagens beskatning slår uheldig ut.

Går med underskudd - må betale grunnrente

– Grunnrenteskatt skulle være en skatt på superprofitt, ikke på all inntekt. Jøssang kraftverk går med underskudd, men betaler likevel grunnrente, sier Nygaard.

Konsernsjef i Lyse, Eimund Nygaard, håper de to statsrådene har med seg gode nyheter om vannkraftbeskatningen. Bilde: Mona Sprenger

Jøssang ble satt i drift i 2010, og er et av flere vannkraftverk som Lyse har modernisert de siste tiårene.

– Det er ikke noe som stimulerer til oppgradering og investering i dag. Vi har bygget nytt, og så er skruen strammet i etterkant. Så nå angrer vi nesten; det er ikke sikkert vi hadde tatt samme beslutning nå, sier Nygaard.

Mulig å hente ut 6-8 TWh mer kraft

I dag kom NVE med et nytt faktaark som viser at det er mulig å hente ut 6-8 TWh ved opprusting og utvidelse av eksisterende vannkraft.

Noe av målet med faktaarket er åpenbart å vise forskjellen på teori og praksis når det gjelder potensialet for vannkraft.

Derfor skriver NVE at det totale potensialet, hvis det hadde vært mulig å bruke hvert eneste vannfall til kraftproduksjon, er over 600 TWh. Omtrent 140 TWh av dette er allerede bygget ut.

«Men å utnytte dette ville medført dyre utbygginger av mange kontroversielle prosjekter med store miljøkonsekvenser. Noen ville også vært praktisk umulige», skriver NVE.

Forskjell på teoretisk og faktisk potensial

Også muligheten for å hente ut mer kraft fra eksisterende kraftverk avhenger av faktorer som rammebetingelser, kraftpris, teknologi- og kostnadsutvikling, avkastningskrav og folkets syn på naturinngrep.

Hvis man ser bort fra vernede områder, anslår NVE at det er teknisk-økonomisk mulig å bygge ut 23 TWh mer vannkraft i Norge. Dette inkluderer også nye utbygginger, ikke bare oppgradering av dagens kraftverk.

Å endre grunnrenteskatten for vannkraft har i flere år vært høyt oppe på NHO-forbundet Energi Norges ønskeliste. Både Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet ønsker dette, og regjeringen har tidligere hintet til at vil følge opp dette i statsbudsjett for 2021.

Olje- og energidepartementet skriver til TU at de ikke vil kommentere TUs spørsmål om vannkraftbeskatning før i morgen.