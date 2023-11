To Ørsted-topper går av

Det er finansdirektør Daniel Lerup og driftsdirektør Richard Hunter som går av med umiddelbar virkning, melder vindkraftgiganten Ørsted i en pressemelding.

Det var DN som omtalte saken først.

Erstattere er ikke klare, men selskapet skal finne disse så raskt som mulig i 2024, skriver selskapet. Administrerende direktør Mads Nipper sier at de trenger nye personer med andre kapabiliteter for å møte et utfordrende og ustabilt forretningsmiljø.

Rasmus Errboe overtar som midlertidig finansdirektør og styremedlem. Han er i dag administrerende direktør for Europa og nestsjef i selskapet.

Andrew Brown overtar som midlertidig driftsdirektør. Selskapet venter at han vil være i denne rollen til 1. mars neste år. Brown er fra før styremedlem i Ørsted.

Ørsted meldte mandag at de trekker seg helt ut av havvind i Norge. Ørsted begrunner uttrekkingen fra Norge med «en prioritering av investeringer i porteføljen». Nylig tok selskapet nedskrivinger i havvindprosjekter for totalt 45 milliarder kroner og har stoppet to prosjekter i USA. Aksjekursen har falt kraftig det siste året.