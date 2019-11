To nye hurtigbåter beordret til kai etter autopilot-feil: – Helt udramatisk, mener verftet

Etter en hendelse fredag forrige uke beordret Sjøfartsdirektoratet at Nordlands to flunkende nye hurtigbåter skulle legges til kai.

– Vi anså dette som en såpass alvorlig feil at vi ga rederiet pålegg om å legge til kai inntil de utbedrer problemet og legger en plan for hvordan de skal forhindre dette i fremtiden, sa kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet til TU torsdag.

Han beskrev pålegget som en formalitet i praksis, siden operatøren uansett ville satt båtene ut av drift. Samme dag var TU i kontakt med operatøren Boreal, som informerte om at feilsøkingen pågår for fullt og at det er for tidlig å si hva årsaken er.

NRK Nordland omtalte saken først og beskriver hendelsen som at alle fire vannjeter på én av båtene koblet ut samtidig. Brødrene Aa, som har bygget begge hurtigbåtene, er kritisk til mediedekningen, som de mener ikke gjenspeiler fakta.

Vannjet Fremdriftssystem der vannstråle brukes som skyvekraft. Vannstrålen lages av en avskjermet impeller (en rotor) og en dyse, eller en sentrifugalpumpe med en dyse. Ved å styre vannstrålen med spjeld kan man svinge og bakke uten bruk av ror eller girkasse.

Kritiske til dekningen

– Det som skjedde var følgende: En teknisk feil i autopiloten på én av båtene førte til at kommunikasjonen mellom autopiloten og manøversystemet ikke fungerte som det skulle på et tidspunkt fredag. Da går båten automatisk ned på tomgang, altså motorkraft. Det er en del av sikkerhetsfunksjonen i systemet som er klasset av DNV GL og brukes i alle vannjetsystemer levert av Rolls-Royce. Å lage et stort nummer ut av at alle fire vannjeter koblet ut blir da misvisende.

Det sier teknisk sjef Anstein Aa i Brødrene Aa når TU kontakter ham fredag.

Vannjetene er altså levert av den gang Rolls-Royce Marine, nå Kongsberg Maritime. Autopiloten er levert av Simrad. De skal nå være ferdig med å sjekke systemet og har gjort utbedringer.

– Jeg kjenner ikke til nøyaktig hva den tekniske feilen dreide seg om. Det kan for eksempel ha vært i et kort, eller en ledning, eller i kommunikasjonssystemet. Slikt skjer, sier Aa.

Søsterskipene «Regine Normann» og «Elsa Laula Renberg» ble beordret til kai i Bodø Havn. Foto: Bodø Havn

Feil på søsterskip i sommer

Begge hurtigbåtene ble levert i mars i år. Feilen fredag oppsto i båten «Regine Normann». Ifølge kommunikasjonsrådgiver Jon Kristian Fadnes i Boreal oppsto det en feil i søsterskipet «Elsa Laula Renberg» i sommer.

– Feilen førte til at en eller to av vannjetene koblet ut, sier Fadnes.

Han kan ikke si hva feilen i sommer gikk ut på. Anstein Aa i Brødrene Aa avviser at det hadde noe med autopilotsystemet å gjøre.

Fredag 1. november har båtene ligget til kai i en uke.

– Når først Sjøfartsdirektoratet legger et skip til kai går de gjennom absolutt alt, og det må vi naturligvis ha full respekt for. Men dette er grunnen til at de blir liggende i over en uke, sier Aa.

Han regner med at begge hurtigbåtene er tilbake i rute kort tid etter testturen mandag. Aa sier de for sikkerhets skyld reiser opp til Bodø mandag for å være med på testturen.