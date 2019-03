Et av sikkerhetstiltakene Veidekke skal gjennomføre er å innføre elektroniske tennere. Dermed vil man ha full oversikt over udetonerte tennere, slik at ikke disse forårsaker ulykker. Bildet viser en Veidekke-arbeider i arbeidet med å gjøre klar til sprengning.

(Andersen, Aleksander)