To år med bygging av Norges største innendørs skihall går mot slutten. Slik ser det ut nå

Vinteren 2020 åpner Norges største innendørs skihall «Snø» på Lørenskog i Akerhus. Da avsluttes to år med bygging av det 50.000 kvadratmeter store signalbygget, designet som en isbre. Innvendig strekker det seg en 500 meter lang bakke med tre nedfarter, en stolheis og en koppeheis. Over bakken, i taket, henger det en 1000 meter lang langrennsløyfe.

Underveis i byggeprossessen har TU besøkt byggeprosjektet, og skrevet om hvordan droneteknologi ble brukt for å beregne nøyaktig pris og mengde på massene under grunnarbeidene og hvordan skihallen skal holde på vinteren året rundt.

Nå når prosjektet nesten er ferdig, tok vi turen tilbake for å få en løypemelding fra totalentreprenør Betonmast.

Se videoreportasje øverst i artikkelen fra besøket.

Snart nedkjølt

Siden vinteren 2017 har Erlend Nicolaisen fra Betonmast Romerike ledet prosjektet som skal overleveres byggherre Snøporten Utvikling ved årsskiftet. Han forteller at det har vært et utfordrende prosjekt, men at de har god kontroll i dag og at de leverer i god tid før sluttfrist. Da TU besøkte hallen i september hadde det allerede begynt å bli kjølig, og øverst i bakken pustet vi ut frostrøyk.

Erlend Nicolaisen i Betonmast er prosjektleder på Snø, den nye innendørs skihallen på Lørenskog. Foto: Eirik Helland Urke

– Snart er det kjølt ned slik at byggeier kan begynne å produsere snø, sier han.

Bygget skal holde en innetemperatur på mellom minus to og fire grader celsius året rundt.

Kulden produseres fra energisentralen, et frittstående bygg som ligger på utsiden av hallen. Der står det tre kjølemaskiner, som gjennom kulderør distribuerer kulden ut til alle fordamperne som er plassert langs den tekniske gangbroen som henger i taket i midten av hallen. I tillegg til fordamperne er også alt av elektroinfrastruktur, ventilasjonsaggregat og dataspredenett (kabelstruktur) samlet på den tekniske gangbroen.

For å sikre at bygget holder seg kaldt hvis noe skulle skje, er det to kurser med kjølerør. Det betyr at hvis et anlegg er nede, så kan det andre ta over.

Se en forenklet 3D-modell av bygget her (trykk play):

3D-modell av «Snø», innendørs skihall på Lørenskog. Modellen er interaktiv og kan zoomes inn på og utforskes.

Fullskalatesting

Bygget består også av en varm sone, det er et integrert næringsbygg som ligger i bunnen av bakken. Her skal det være garderober, treningssenter, restauranter, butikker og kontor. Norges skiforbund skal blant annet flytte inn.

Før hallen overleveres byggherren, skal det gjennom en fullskalatest. Under fullskalatesten tester de kald og varm sone hver for seg. Alt som har med rømning, brann og sikkerhet testes, forteller Tor Arne Fallet, som er ITB-koordinator på prosjektet. Han sørger for koordinering av de tekniske installasjonene i bygget, sluttfasetesting og idriftssettelse.

Tor Arne Fallet er ITB-koorinator på Snø, den nye innendørs skihallen på Lørenskog. Foto: Eirik Helland Urke

Fallet må holde styr på 250 systemer og grovt regnet 300 signaler som er tilknyttet SD-anlegget og andre installasjoner.

– Det er alltid en utfordring å få ulike systemer til å snakke sammen, men vi har hatt et tidlig fokus på dette og gått gjennom alle grensesnitt i tidlig fase, sier han.