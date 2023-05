Tillitsvalgt: En fallitterklæring at Norge henter folk fra USA for å holde F-35 i lufta

Det er mangel på mekanikere i Luftforsvaret etter at Bodø flystasjon ble lagt ned og kampflyene F-35 ble plassert på Ørland og Evenes.

I dag løser Luftforsvaret problemet med å leie inn teknisk personell blant annet fra F35-produsenten Lockheed Martin, noe som ifølge forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) også er planen også ut året.

Gram sier til NRK at vi ikke kan sette oss i en situasjon der flyene blir stående på bakken på grunn av manglende teknisk personell.

Norge har bestilt 52 F-35-fly, til en prislapp på over 90 milliarder kroner, som trenger omfattende vedlikehold.

– Det er en fallitterklæring at vi må leie inn personell fra Lockheed Martin for å holde F35 i lufta. Vi kjøper kampfly for 100 milliarder kroner, men vi har ikke personell selv til å drifte dem. Det koster enorme summer å leie inn personell, sier tillitsvalgt Sigurd Myrvoll, som har jobbet i Forsvaret i Bodø i over 30 år.

Regjeringen foreslår å bevilge nær 60 millioner kroner for å sikre nok teknikere til F-35. 15 millioner skal gå til den nyopprettede flyfaglinjen på Fosen videregående skole.

– Å få utdannet en flyfagarbeider- eller tekniker tar tid. Det går opp mot fem år før teknikeren er kommet ut i produksjon. Så går det ytterligere tid før man får den erfaringen at du kan begynne å skru på F35, sier Myrvoll.