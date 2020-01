Til våren kan du leie elektriske fritidsbåter langs Oslofjorden

– Selv om vi er tidlig ute tror vi timingen er riktig, og noen må tørre å satse, sier gründer og daglig leder Christer Ervik i oppstartsbedriften Kruser.

Like etter påske skal de gi innbyggerne i Oslo, Bærum og Akershus tilgang på elektriske fritidsbåter via delingsøkonomi.

Gründeren regner med at de vil ha klar mellom 13 og 20 båter til utleie langs Indre Oslofjord i løpet av sommeren.

Krevende kapitaljakt

Hege Kolberg er Community manager i Kruser, og viser til undersøkelser de selv har gjort i forbindelse med oppstarten.

– Vi har snakket med over 500 sluttbrukere. De fleste sier de bruker mer tid liggende under båten enn sittende oppi. Samtidig er tilflytningen til Osloområdet på rundt 20.000 i året, og hvis vi skulle fordelt kystlinjen likt mellom alle innbyggerne i dag får vi cirka tre centimeter hver. Derfor mener vi vårt konsept er en logisk utvikling, sier Kolberg.

Innkjøp av fritidsbåter til elektrisk drift er dyrt, og støtteordningene er få. Samtidig ga statsminister Erna Solberg signal i fjor om at nå er det fritidsbåtenes tur til elektrifisering.

– Så er spørsmålet om en skal vente på flere støtteordninger eller satse først og vise at det funker. Vi går for det siste, sier Ervik.

Til tross for at selskapet ser for seg en god del båter på sjøen i 2020, er det ikke videre lett å hanke inn kapital, skal vi tro gründeren.

– Vi vet det finnes grønne midler, men jobber nå med å komme i mål på den fronten, sier Ervik.

Gründer Christer Ervik i Kruser. Foto: Kruser

Hjelp fra kommunen

Interessenter finnes imidlertid. Asker, Bærum og nylig Oslo viser interesse, og langs vestlandskysten er Haugesund og Bergen interessert.

– Vi kommer til å inngå en intensjonsavtale med Kruser. Dette er et spennende prosjekt som kombinerer delingsøkonomi og elektrifisering - to ting vi er veldig for, sier miljørådgiver Bjørn Nordby i Asker kommune.

Kommunen disponerer noen båtplasser som de mener er aktuelt å tilby gründerne. De ser også på mulighetene til å søke Klimasats-ordningen om støtte for lading av elbåter

– Hvis flere aktører kommer på banen vil vi naturligvis se på mulighetene for å bistå dem også, men foreløpig kjenner vi kun til Kruser, sier Nordby.

Sprik i betalingsvilje

Den største utfordringen for gründerne er å få finansiert de første el-båtene.

– Jeg tror denne løsningen har potensial så lenge man finner en fornuftig pris, sier Nordby.

Krusers egne undersøkelser blant potensielle kunder viser at det er et sprik mellom hva folk mener er en fornuftig pris, ifølge gründeren. I dag opererer de med dagsleie til 3200 kroner og sesongmedlemskap fra 25.000 til 44.000 kroner, avhengig av båten.

– Fra mange av dem som har båt får vi høre at sesongprisene våre er tilnærmet det samme de betaler for å ha båten i opplag. De som ikke har like god kjennskap til hvor mye tid, jobb og kostnader det innebærer å ha båt synes forståelig nok at dette virker litt dyrt, sier Ervik i Kruser.

Bakgrunnen hans er fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, der han har en mastergrad i entreprenørskap og innovasjon. Han startet opp sammen med Thorbjørn Rekdal som har bakgrunn fra Petroleum Geo-Services. Med seg har de community manager Hege Kolberg og tekstforfatter Aleksander Hoel.

Over 900.000 fritidsbåter

Kruser startet i 2018 og samarbeider med de eneste i Norge som har spesialisert seg på elektrifisering av sjekter: Green Waves på Gjeving utenfor Tvedestrand. De har også en samarbeidsavtale med danske Rand.

En av gründerne i Green Waves, Ole Jakob Salomonsen, uttalte til TU i fjor at etter tre år med nær stillstand i markedet, har de sett noe mer aktivitet det siste året.

– Du kan forlenge levetiden på gamle båter i stedet for at de blir kondemnert. Her er det mye å tjene, sa Salomonsen.

Han påpekte imidlertid at nye støtteordninger er avgjørende for å gjøre elektrifisering av fritidsbåt attraktivt for folk flest, og er positiv til signalene fra Erna Solberg.

Ifølge Båtlivsundersøkelsen 2018 finnes det mer enn 900.000 fritidsbåter i Norge, og nær 60 prosent av disse er motorbåter som går på fossilt drivstoff. De fleste andre er seilbåter og robåter.

I 2017 var det samlede klimagassutslippet fra fritidsbåter 531.000 tonn CO2-ekvivalenter, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Til sammenlikning var utslippet fra alle landets fiskebåter 339.000 tonn, mens samtlige motorsykler, mopeder og snøscootere hadde et sammenlagt utslipp på 146.000 tonn.